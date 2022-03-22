侯友宜大四照片曝光　「當年我也有一頭茂密黑髮」





▲侯友宜今昔對比。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝自侯友宜臉書）

記者蘇晏男／台北報導

台大教授王業立昨分享一張九宮格照，每一個代表1位縣市首長年輕時的樣貌，當中除基隆市長林右昌及宜蘭縣長林姿妙讓人驚艷外，新北市長侯友宜的「頭頂有毛照」也引起討論。對此，侯友宜今（22日）特地秀出大四時的照片，表示自己當時還留著一頭茂密烏黑的頭髮。侯友宜說，歲月不饒人，但保家衛國的初心始終沒變。

侯友宜22日中午在臉書說，今天有記者朋友給他看了好幾位首長年輕時候的照片，其中也包括他自己大四時留下的一張影像，大學時期的點滴，頓時一一浮現腦海。他附上另一張同一時期在警大校門口拍下的照片，表示自己當時還留著一頭茂密烏黑的頭髮。

侯友宜表示，畢業以後認識了太太，太太擔心，當刑警常與嫌犯近距離搏鬥，希望他不要蓄髮，避免被歹徒抓髮反制，聽進了太太的話，開始留小平頭，一留就是41年，再沒改變過。

「歲月不饒人，我的臉上多了不少歲月的痕跡，但當年報考警校，保家衛國的初心，始終沒變過！那份想為人民做事的熱情跟堅持，是我的使命，不論過去、現在還是未來，這份初衷永遠不會改變。」侯友宜說，時間不會等人，我們都要好好努力，把握當下，把自己的角色做好，全心全意為我們熱愛的國家奉獻、服務。