「麻豆傳媒」供片團隊被捕！24人年拍50部片…牟利超過2000萬

▲上海公安局破獲製作、販售、傳播淫穢物品案，逮捕3團隊共24人。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

上海市公安局近日破獲一起製作、販售、傳播淫穢物品案，逮捕了孫姓男子、羅姓男子等共24人，以及3個團隊。據了解，這3個團隊製作色情影片後，再販售給色情App「麻豆傳媒」、「九一視頻」等，牟利超過500萬元（人民幣，下同，約新台幣2,250萬元）。

大陸微博官方帳號「掃黃打非」公告，從2021年1月開始，孫男、羅男等人利用社群軟體「Telgram」及「Potato」，與色情App「九一視頻」、「麻豆傳媒」聯繫，確定劇本與片酬後，進行拍片的工作，團隊包含拍攝、剪輯、燈光、劇務、男女演員、化妝師等，成員十分完整，團隊相當專業。

▼這些團隊透過社群軟體，與「九一視頻」、「麻豆傳媒」等色情App聯繫，確認細節後開始拍攝色情片。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



這些團隊一共拍攝了50多部的色情影片，再販售給「九一視頻」與「麻豆傳媒」，藉此牟利500萬餘元（約新台幣2,250萬元），點閱率400多萬次。

從今年一月開始，奉賢分局組織警力，前往廣東、四川各省，緝查製作色情影片的拍攝團隊，目前一共抓獲3組團隊，包含孫男、羅男在內，一共24人，目前案件還在偵辦當中。