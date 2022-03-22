　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「麻豆傳媒」供片團隊被捕！24人年拍50部片…牟利超過2000萬

▲▼手銬,示意圖（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲上海公安局破獲製作、販售、傳播淫穢物品案，逮捕3團隊共24人。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

上海市公安局近日破獲一起製作、販售、傳播淫穢物品案，逮捕了孫姓男子、羅姓男子等共24人，以及3個團隊。據了解，這3個團隊製作色情影片後，再販售給色情App「麻豆傳媒」、「九一視頻」等，牟利超過500萬元（人民幣，下同，約新台幣2,250萬元）。

大陸微博官方帳號「掃黃打非」公告，從2021年1月開始，孫男、羅男等人利用社群軟體「Telgram」及「Potato」，與色情App「九一視頻」、「麻豆傳媒」聯繫，確定劇本與片酬後，進行拍片的工作，團隊包含拍攝、剪輯、燈光、劇務、男女演員、化妝師等，成員十分完整，團隊相當專業。

▼這些團隊透過社群軟體，與「九一視頻」、「麻豆傳媒」等色情App聯繫，確認細節後開始拍攝色情片。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲▼ 手機,iPhone。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

這些團隊一共拍攝了50多部的色情影片，再販售給「九一視頻」與「麻豆傳媒」，藉此牟利500萬餘元（約新台幣2,250萬元），點閱率400多萬次。

從今年一月開始，奉賢分局組織警力，前往廣東、四川各省，緝查製作色情影片的拍攝團隊，目前一共抓獲3組團隊，包含孫男、羅男在內，一共24人，目前案件還在偵辦當中。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
柯文哲「罰站之謎」真相揭曉！　他曬北市府回函反嗆陳佩琪
「台大五姬」資工彌認了小9歲姐弟戀　同框照閃炸
清明節前後「3生肖」財運旺爆　有望加薪發大財
她肚臍流湯　醫驚見「詭異粉肉塊」：是胃癌
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

東航空難傳「找到罹難者」！搜救人員：現場發現機翼和遺體

「麻豆傳媒」供片團隊被捕！24人年拍50部片…牟利超過2000萬

搭上MU5735死亡班機！新婚男承諾妻「想我立刻飛去看妳」竟成永別

東航墜機黑盒子仍未找到　他揭難點：樹林茂密「大型機械不能開」

港增14152例！港大估440萬、6成人已染疫　籲準備「走向風土病」

陸網傳遇難東航機組人員名單　第二副機長倪龔濤家屬確認執飛

周圍都是共犯！遭拐婦女「報警沒用」　農村猶如人間煉獄

東航墜機24小時仍未發現遇難者！家屬崩潰大哭　五大疑雲追真相

24歲少婦「早產5胞胎」機率6000萬分之一！尪心情複雜：壓力特大

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

粿粿公布婚訊離開兄弟啦啦隊　再添3新成員！17人歷代最多

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

東航空難傳「找到罹難者」！搜救人員：現場發現機翼和遺體

「麻豆傳媒」供片團隊被捕！24人年拍50部片…牟利超過2000萬

搭上MU5735死亡班機！新婚男承諾妻「想我立刻飛去看妳」竟成永別

東航墜機黑盒子仍未找到　他揭難點：樹林茂密「大型機械不能開」

港增14152例！港大估440萬、6成人已染疫　籲準備「走向風土病」

陸網傳遇難東航機組人員名單　第二副機長倪龔濤家屬確認執飛

周圍都是共犯！遭拐婦女「報警沒用」　農村猶如人間煉獄

東航墜機24小時仍未發現遇難者！家屬崩潰大哭　五大疑雲追真相

24歲少婦「早產5胞胎」機率6000萬分之一！尪心情複雜：壓力特大

王勝偉3分砲打老東家　富邦6比1擊敗中信

不只精神差！營養師揭「熬夜5大危害」　小心變胖又變笨

雙魚座只愛幻想？　女歌手揭真實面：要打破所有迷思

《辣妹過招》校草出櫃情定男主持人！　海邊浪漫婚禮7萬人朝聖

柯文哲元旦「罰站之謎」真相揭曉！他曬北市府回函反嗆陳佩琪

港女星不戴口罩「怒踹錄影鄰居」！攻擊畫面全拍下　遭判即時入獄

教宗致電 　澤倫斯基：教宗是烏克蘭「最期待客人」

雲嘉南分署自辦職前訓練招生　展現結訓成果

國發會：外賓來台均按防疫規定辦理　沒有產生所謂防疫破口

起司片下鍋炸30秒變「隱藏版美食」！成品5000人看呆：氣死

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

大陸熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

東航墜機24小時　五大疑雲追真相

東航離奇筆直墜落！前飛行員曝2可能原因

東航空難找到遺體了！搜救人員曝新進度

6親友搭上東航失聯！他臨時改航班躲一劫

火場護愛妻躲陽台！老公肉身擋火硬挺身亡

22歲妻搭死亡航班　夫悲：剛結婚5月

東航垂直墜機　2現象極罕見

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

墜毀客機唯一幸運兒！竟跑去紋眉

東航最後時刻飛行員在努力挽救！雷達數據曝

承諾愛妻「想我立刻飛去看妳」！他搭上死亡班機

更多熱門

相關新聞

網頁一開「女跪地飲食」生猛竄出！曖昧女爆衝擊

網頁一開「女跪地飲食」生猛竄出！曖昧女爆衝擊

一名女網友經常和曖昧男約吃飯，某回她手機沒電，借對方手機查資料，沒想到網頁一打開，立刻跑出「女生跪地飲食」的生猛畫面，嚇得她火速關掉，儘管她最後隻字未提，但內心很衝擊，直言「平時是大哥哥的形象，又偏閉俗的先生阿！」

LINE瘋傳疑似高嘉瑜不雅照　刑事局回應

LINE瘋傳疑似高嘉瑜不雅照　刑事局回應

女大生拍A片虔誠爸媽斷關係　發現「賺很多錢」秒變心

女大生拍A片虔誠爸媽斷關係　發現「賺很多錢」秒變心

快看！第一屆全球華語AV成人大賞

快看！第一屆全球華語AV成人大賞

男半夜摳前妻狂放「呻吟聲」辯誤打　下場GG

男半夜摳前妻狂放「呻吟聲」辯誤打　下場GG

關鍵字：

麻豆傳媒九一視頻色情片A片

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

朱芯儀首摘假髮拍片！　樂觀談副作用：天然的腮紅

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面