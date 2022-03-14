網頁一開「女跪地飲食」生猛竄出！曖昧女秒還手機：太衝擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友經常和曖昧男約吃飯，某回她手機沒電，借對方手機查資料，沒想到網頁一打開，立刻跑出「女生跪地飲食」的生猛畫面，嚇得她火速關掉，儘管她最後隻字未提，但內心很衝擊，直言「平時是大哥哥的形象，又偏閉俗的先生阿！」

女網友在Dcard提到，她和男生曖昧滿久的，一直都會出去吃飯、約會，在對方面前，她也保持自然舒適的狀態，「有一次我的手機沒電了，跟他借手機查東西，平常真的會避免這情況，畢竟是隱私，但想說都那麼熟了，便理直氣壯地開口。」

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怎料，當她打開Google chrome，分頁連跑都沒跑，就直接出現一個「女生在公廁跪地飲食」的畫面，原po也忍不住苦笑，「我人生從來沒有這麼快的手速關掉手機，及1秒電閃雷鳴一樣的表情管理，然後同時確定他沒有發現我看到了什麼，再平淡地把手機還他。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林緯平攝）

儘管她故作鎮定，但心裡真的有些崩潰，「平時大哥哥的形象，又偏閉俗的先生，原來喜歡野戰風的Porn啊，我好不想知道啊！真的奉勸各位，看A片用無痕視窗，而且要記得切換回來，不要以為手機是100%私人的東西就可以大意，因為難免有工作需要，打開瀏覽器給別人看的時候，如果跳出的是A片，讓主管或同事看到真的會裂開。」

對此，網友們紛紛回應，「看A片錯了嗎」、「我就問...所以當天有直接實現跪地飲食情景嗎」、說不定被主管看到，他還會問你番號，搞不好還加薪」、「表示他異性戀單身，妳可以放心追」、「我還以為我回到了恐龍時代」、「成人看成人片很合理啊」。

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