無視保護令！男半夜Call前妻狂放「呻吟聲」辯誤打　下場GG了

▲陳姓男子遭到前妻指控，半夜以未顯示號碼騷擾她，接起來後還在電話的那端狂放色情片。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／花蓮報導

花蓮一名陳姓男子在和前妻辦理離婚手續，前妻事後怒對陳男聲請保護令獲准。不過2019年6月凌晨，陳男卻被前妻指控，陳男半夜不睡覺以未顯示號碼瘋狂騷擾前妻，還在電話裡播放長達20餘秒的色情片，讓前妻相當火大，事後調出通聯紀錄，確認是陳男所為，怒告陳男違反保護令。案經上訴到花蓮高分院後，法官認為陳男違反保護令事實明確，依法判處陳男有期徒刑2月，得易科罰金。

陳姓男子和前妻2人在決定要進行離婚手續後，陳男因故遭前妻聲請保護令獲准，故而除必要之聯絡外，不得接觸或聯繫前妻，但2019年6月凌晨12點多，陳男被前妻指控半夜不睡覺，竟故意以未顯示號碼狂打前妻的電話；當前妻將電話接起後，陳男還在電話裡面播放長達20餘秒的色情片，讓前妻相當火大，怒向電信公司調閱通聯紀錄，查出電話是陳男所打後，怒告陳男違反保護令。

庭審時，前妻更怒罵陳男此舉相當「變態」，不過陳男僅承認確實有撥打電話給前妻。陳男向法官辯解，強調事發當天，他在朋友家中泡茶聊天，並將手機放在口袋裡，不知為何誤撥到前妻的電話，當時還向在場的朋友大叫「哇怎麼會撥出去」，但絕對沒有在電話裡面播放成人色情片，同時指出前妻所指控之「女性呻吟聲」，可能是電視的聲音等語。

不過法官卻不信陳男將手機放在口袋裡，誤撥到前妻電話的說詞。法官指出，未顯示號碼須向電信公司申請查詢通信紀錄後，才能得知是誰撥打，且如果不願讓對方知道自己的電話號碼，希望以「未顯示號碼」顯示來電的話，還需先行設定，何況如果陳男若未隱藏自己的號碼打給前妻的話，前妻大可直接提供通信紀錄為證即可，為何要大費周章去調閱通信紀錄來查出號碼到底是由誰所撥的，顯見陳男並非誤撥前妻電話，因而不採信陳男的辯詞。

花蓮高分院審理後指出，一審法官認定陳男「誤撥」到前妻電話後，即在電話裡播放成人色情片的影片，來噁心前妻，但由於並無相關事證可以具體作證，因而無法認定陳男是否確實有撥打前妻電話後，在電話那端播放成人色情片的事實；不過審酌陳男明知保護令效期仍在，卻無視保護令，在深夜時撥打前妻的手機號碼，騷擾前妻，且事後陳男都未能坦承犯行，更未取得前妻的諒解，衡量陳男目前需撫養未成年子女等因素來看，依違反保護令，判處陳男有期徒刑2月，得易科罰金。