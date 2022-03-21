5萬人重返國民黨　朱立倫「同舟計畫」厚實基層戰力

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席朱立倫去年上任之後，發起萬人回娘家「同舟計畫」，獲得近5萬鄉親以實際的加入行動，表達對國民黨理念的認同。原本無黨籍身分的新北市議員游輝宂，以及花蓮縣縣議員吳東昇、吳建志，藉由同舟專案申請回復黨籍。此外，更有16位現任基層民選公職、民代也加入國民黨。

國民黨指出，在地方反映民意、服務民眾的現任議員，認同國民黨同舟精神，加入或回到黨的大家庭，極具鼓舞的實質意義。長期在新北中和區耕耘的現任議員游輝宂皆以無黨籍身分服務地方，因同舟精神的理念契合而加入，讓國民黨在基層服務增添助力。

原本即具有國民黨黨籍的花蓮縣縣議員吳東昇與吳建志，一直以來仍與國民黨同樣「貼近民意」的理念深耕基層，這次藉由同舟計畫的契機，再次回歸，與國民黨的伙伴們一同為台灣鄉親打拚。

此外，包括金門縣金湖鎮鎮長陳文顧、金門縣金沙鎮鎮長吳有家、花蓮縣新城鄉鄉長何禮臺、花蓮縣吉安鄉鄉長游淑貞、台東縣延平鄉鄉長胡黃廣文等；5位與地方民意最接近的現任民選公職加入，象徵朱立倫號召的「同舟精神」深入各角落，逐漸厚實國民黨的基層戰力。

更貼近基層的村里長，也有台北市文山區樟新里里長歐陽禾英、基隆市七堵區瑪南里里長蘇陳素花、基隆市信義區東明里里長翁誠鍾、屏東縣新埤鄉萬隆村村長賴鍾達、屏東縣佳冬鄉塭豐村村長李明杰等，選擇藉由「同舟」加入或回到國民黨，成為同舟伙伴，結伴在基層一同服務、守護鄉親。

除了地方民選公職，在基層反映民意需求、監督行政的鄉鎮代表中，就有花蓮縣卓溪鄉代表會主席金淑敏，以及彰化縣北斗鎮民代表陳世凱、彰化縣埔心鄉民代表林淑華、花蓮縣吉安鄉民代表劉靜文、苗栗縣後龍鎮民代表陳美雪、宜蘭縣五結鄉民代表黃子堯等代表會主席或鄉鎮民代表，呼應同舟理念，在國民黨需要團結力量的此刻一起加入，共同奮鬥打拚。

國民黨表示，唯有結合理念一致的同志，一同深耕基層，才能發揮影響力，制衡鴨霸傲慢、背離民意的當前執政者；更呼應了國民黨「與民同在、貼近民意」的立場，共同強化建設地方的力量，為台灣的基層服務工作一起努力。