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反擊曹興誠「為錢設籍新加坡」　李柏毅：熱愛台灣先把國籍遷回來

▲聯電榮譽董事長曹興誠。（資料照／記者湯興漢攝）

▲聯電榮譽董事長曹興誠。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對聯電榮譽董事長曹興誠21日指，通共賣台、不斷散播失敗主義、投降主義的人是內奸，國民黨北市議員李柏毅表示，曹興誠就是影射藍營，如果曹這麼熱愛台灣，麻煩先把國籍遷回來，而非出一張嘴。李也嗆，曹興誠當年到新加坡設籍就是了錢，一個連錢都那麼在意的人，卻正義凜然說要守衛國家，「抱歉，我覺得不接受」。

曹興誠昨發表一篇以「保衛中華民國，需要兩國論」為題的文章，表示自己難以苟同，旁觀者說弱者自保是對強者挑釁的說法，他認為，「兩國論」才能真正為台灣帶來長遠和平。曹還說，少數通共賣台、不斷散播失敗主義、投降主義的內奸，應參考美歐二戰時期辦法，訂定適宜的國安法條，限制其活動，將他們送回中國、撤銷其回台資格，應該是最起碼的處罰。

李柏毅21日在政論節目《新聞面對面》上被問是否回應曹興誠的內奸說，李先是坦言以自己不夠格回應曹興誠，且如果兩岸真有內奸，對台灣然是重傷、很大的侮辱，但李也認為，有人提供一個想法就被認為是內奸，這話就過重了。

李柏毅表示，沒有人希望戰爭，也沒人希望我方是戰敗方，但曹興誠就是影射藍營，「我就想問個問題」，曹興誠當年到新加坡設籍是為了什麼？是為了錢、經濟、遺產等東西嘛！一個連錢都那麼在意的人，卻正義凜然說要守衛國家，「抱歉，我覺得不接受」。

李柏毅也向曹興誠喊話，如果你覺得你OK，不要說你兒子會不會當兵，先把你的國籍移回台灣來。「我從頭到尾也沒有綠卡，我就是中華民國籍，發生問題的話，我也會站在這裡」，就問曹興誠，如果台海發生問題，你本人會不會在台灣？

現場來賓姚惠珍反問，前總統馬英九當總統時，馬的女兒也是外國人，如果發生戰爭，馬的女兒會不會在台灣？如果用同樣東西檢視，我們還可以讓馬英九當總統嗎？你可以容忍自己黨主席的女兒是外國人，然後當總統，卻不能容忍曹興誠是外國人，在外國投資？

李柏毅回應，馬英九女兒在外國，是因為她在國外出生，曾興誠是外國人，是因為曹自己放棄中華民國國籍，是因為個人利益離開台灣。

「我不能夠接受，你有你自己的考量，但當你的考量跟我們不一樣的時候，來攻擊我們國民黨，我認為這非常不應該」。李柏毅表示，他尊重曹興誠講的話，但如果曹這麼熱愛台灣，麻煩先把國籍遷回來，代表與中華民國同生與共，而非出一張嘴。

另外李柏毅也說，如果一樣標準，曹興誠回來，他也會認為馬英九的女兒也應該回來，這是可以討論的。

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