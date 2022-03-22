傅崐萁點名採購F-22、薩德、神盾、SM-6　蘇貞昌：不是菜市場點菜

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，國民黨立委傅崐萁22日質疑，台灣為何不能有F-22戰機、薩德反飛彈系統、神盾戰鬥系統及SM-6飛彈，請行政院抬起背膀、腰桿請直，「跟美國人大聲講我們要買這些武器」。行政院長蘇貞昌回應，採購武器政府會縝密考量，「不是委員好像向菜市場點菜」。

蘇貞昌22日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。傅崐萁質詢時表示，烏克蘭的戰爭非常慘烈，現在全世界的媒體都報導，有可能下一個就是台灣，詢問當兩岸交戰、發生戰爭的時刻，政府要如何防衛台灣。

蘇貞昌說明，政府平常就從方方片面整備訓練，這次看到俄羅斯入侵烏克蘭，更是組成專案學習，就相關事情作為借鏡，感謝立法院通過預算，甚至修改法律，政府每天不分晝夜都在進行，也謝謝立法院的支持。

傅崐萁指出，日本跟韓國分別都有跟美國簽訂美日安保協議、美韓安保協議，詢問台灣何時可以跟美國簽「台美安保協議」。蘇貞昌則說，台灣目前跟美國雖然沒有安保協議，但是美國政府已經一再宣布，「雙方關係堅若磐石」。

傅崐萁強調，在野黨國會議員守護台灣，希望台灣有最好、最先進的武器來保衛家園，經由在野黨不斷表達，正是給中華民國政府強大的力量，要求美國必須給予我們資源，在野黨所有的聲音，都是希望強化國防。

▲行政院長蘇貞昌（左）、國防部長邱國正（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

傅崐萁說，希望行政院腰桿挺直，跟美國人大聲講，為什麼我們不能有F-22猛禽戰鬥機、薩德反飛彈系統、神盾戰鬥系統及SM-6飛彈，他已經不是第一次詢問。

蘇貞昌表示，台灣需要怎麼樣的作戰防衛武器，都有政府慎重、明白的考量，美國對台灣有六項保證，相關武器等都涉及專業，兩國的相關專業人員一直都有最密切的聯繫，所以哪一種武器適合台灣，政府都有最慎重、最中立的考量。

傅崐萁疾呼，俄羅斯已經動用匕首高超音速飛彈攻擊烏克蘭，這些都是目前台灣沒有辦法防備的，請蘇貞昌要有足夠的底氣，「請你抬起你的背膀、腰桿請直，跟美國人大聲講我們要買這些武器」，詢問蘇貞昌有沒有這個勇氣。

蘇貞昌回應，勇氣始終不減，「但要對美國人要求什麼武器，我們會縝密考量，不是委員好像向菜市場點菜」。

傅崐萁反駁，他不是向菜市場點菜，請不要用這麼粗俗的話語，「你是說美國對日本是菜市場、美國對韓國是菜市場，請不要用粗鄙的語言，粗鄙的語言請不要用在立法院」。蘇貞昌則僅回，「用閃躲等等的語言，是更粗俗、更不敬」。