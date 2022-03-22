東航墜機24小時仍未發現遇難者！家屬崩潰大哭　五大疑雲追真相

記者蔡儀潔／綜合報導

東航MU5735航班21日墜毀在廣西梧州一片山坳中，巨大的爆炸引發了山火。《中新社》指出，如今，距離墜機已經過去24小時，但是還有很多疑問，等待著答案。

▲東航MU5735航班在最後墜落前，曾經有過一個短暫下降並爬升的過程。（圖／翻攝自觀察者網）

1、從失聯到墜毀發生了什麼？

據廣西壯族自治區應急管理廳消息，一架東方航空公司ces5735(MU5735)21日14時15分航班在梧州市藤縣失聯。據《新華社》報導，3月21日14時38分許，東方航空公司MU5735航班執行昆明－廣州任務時，在廣西梧州市上空失聯並墜毀。從失聯到墜毀，期間到底發生了什麼？

▲失事航班出現「驟降」。（圖／翻攝自觀察者網）

2、為什麼急速驟降，最後垂直墜落？

飛常準App數據顯示，14時20分，該航班的飛行高度為8869.68公尺，最後消失於14時22分，高度1333.5公尺。為什麼2分鐘內驟降數千公尺？為何監視器顯示飛機墜毀前，是機頭朝下直線墜落？

國際知名航空安全專家托馬斯·傑弗里表示，「沒有求救訊號，在空中沒有煙霧，以垂直姿態墜落，這是極其極其罕見的情況。」

中國航空學會《航空知識》雜誌主編王亞男分析，這架飛機最後失事的時候，數據比較奇特、非常不正常，它從8000多公尺高空快速地墜落，幾乎可以被理解為飛機完全失去了升力性能，沒有辦法再維持正常飛行。目前，尚待官方披露調查結果和詳情。

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

3、飛機本身有沒有問題？

資料顯示，本次執飛MU5735航班的波音737-800客機，於2015年6月10日註冊，機齡僅6年多，屬於「準新機」。

波音公司介紹，737-800是新一代737家族(737NG)的成員之一。據第三方航空資訊平台「航班管家」數據顯示，截至2022年2月末，與此次事故飛機同一機型——B737-800的中國大陸客運航司飛機機隊在冊數1189架，東航有107架。目前，東航停飛全部737-800客機。

▲飛機殘骸。（圖／翻攝自新華社）

4、有沒有遭遇極端天氣？

「梧州氣象」12時9分曾發佈消息，受較強冷空氣和切變線共同影響，21日夜間至22日，全市有中雨、局部大雨到暴雨，並伴有短時雷暴大風等強對流天氣。

不過，預報說的是21日夜間至22日，而飛機墜毀在14時38分許。藤縣氣象局一位預報員對《新京報》表示，至當日18時左右，藤縣本站的氣象數據一直很平穩。

也有專業人士指出，失事飛機飛行高度在接近8000公尺的位置，強對流天氣對其影響不大，即使有飛行員也可以進行規避。

▲現場起了大火。（圖／新華社）

5、為何現在還沒發現失聯人員？

墜機現場是三面環山的山坳，各方救援正在緊張進行中，目前發現殘骸碎片、散落的錢包和身份證件等，但事發24個小時過去，目前官方仍沒有發佈遇難者或者倖存者的消息。

▲一名男家屬崩潰大哭，令人相當鼻酸。（圖／翻攝自微博）

廣州白雲國際機場T1航站樓21日特別設立事故航班乘客家屬接待區，以進行名單核對。今日下午，微博一段影片顯示，有名男家屬坐在椅子上崩潰大哭，向工作人員指了一下手機螢幕，估計是在展示自己遇難的親人，場面令人相當鼻酸。

目擊墜機過程的廣西網路技術人員李晨賓回憶，「整個飛機全部已經散掉了，全是碎片，很散很散，我當時沒有看到生還人員。」

在急速墜落並爆炸引發山火的情況下，機上人員倖存的可能性極小。不過，人們仍在等待奇蹟，同時也期盼盡快找到黑匣子，查明事故原因，解開這些謎團。