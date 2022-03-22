陸網傳遇難東航機組人員名單　第二副機長倪龔濤家屬確認執飛

▲大陸東航班機失事後，社群網路便傳出一份機組人員名單。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸東航MU5735班機發生事故後，搜救人員持續挺進墜機核心區域，同時，陸網也傳出一份該航班機組人員名單，包括一名機長、兩名副機長、含乘務長（座艙長）在內的5名空服員及1名機上安全人員。其中，第二副駕駛（副機長）名為倪龔濤，經他居住的城市街道辦事處相關人員核實，確實執飛該航班。

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

《九派新聞》報導，江蘇鹽城市大豐區大中街道裕華居委會相關人員透露，他們已確認倪龔濤是當地居民，的確在事故航班上工作。另一名居委會工作人員稱，「很遺憾此時發生這樣的事，已跟家屬聯繫，已核實是他。」

據了解，倪龔濤約20多歲，家中父母約為50歲左右，父親在工廠幫人開車，母親則是在家務農，事故發生後，街道辦事處相關人員正派員在倪家安撫家屬情緒，同時安排一名醫生，擔心家屬情緒影響身體。

相關人員表示，倪龔濤從小在當地長大，東航公司已安排人從雲南昆明過來接他的家屬，對倪龔濤的印象是，「很好，不調皮」，他還提到，「倪龔濤上學時成績挺好的，大學是在江蘇上的，一畢業就去了東方航空公司工作，工作三年多。」