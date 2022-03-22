東航客機8000公尺高速墜毀！　專家指「數據極不正常」：不受控制

記者蔡儀潔／綜合報導

東航客機21日墜毀，機上132人依舊生死未卜。有專家指出，飛機失事時的數據非常不正常，從8000多公尺高空快速墜落，幾乎可確定飛機完全失去升力，沒辦法維持正常飛行，「我們認為飛行員已經沒有辦法再控制飛機的控制面。」

▲東航失事客機急速下降衝地。（圖／翻攝自微博）

據廣西消防消息，MU5735墜機地點位於梧州市藤縣埌南鎮莫埌村神塘表附近山林處。目前，最先抵達的救援部隊發現客機殘骸和碎片，但尚未發現遇難者遺體。中國東航發佈公告稱，本次飛機失事的原因正在調查中。

中國航空學會《航空知識》雜誌主編王亞男21日向《澎湃新聞》表示，通過飛機失事前留下的一點點線索，發現這架飛機最後失事的時候，「數據比較奇特、非常不正常」，它從8000多公尺高空快速地墜落，幾乎可以被理解為飛機完全失去了升力性能。

「我們看到飛機掉落的時候，它的狀態還是完整的，不是變成一堆部件掉下來的。」王亞男指出，這種狀況下，如果機師對飛機還有控制的話，他通過調整飛機的各個控制面，比如說機翼、副翼或者升降舵，飛機不應該是這樣下落的，至少是以一個滑翔或者說是斜角度的俯衝來接近地面。

他接著表示，若「頭下尾上」直直衝下來的話，「我們認為飛行員已經沒有辦法再控制飛機的控制面，飛行員的操縱動作不能改變飛機的姿態」，飛機如果突然間掉下來，這是一個極不正常的現象。

▲東航MU5735航班在最後墜落前，曾經有過一個短暫下降並爬升的過程。（圖／翻攝自觀察者網）

至於有哪些原因會導致飛機在空中出現問題，王亞男指出，技術類的問題往往是喪失動力或喪失控制，「某種程度上說，喪失控制比喪失動力還可怕。」

他表示，現在各方有很多揣測，例如是不是飛機部分重要結構在空中出現失效等，再比如飛機進入深度失速，而這往往是由於結冰這樣的問題造成的，但飛機正常的巡航高度8000多公尺時，結冰的可能性極小。