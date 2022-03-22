東航乘客民營高管身份曝光　上市公司鼎龍文化30歲財務總監在機上

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸東方航空空難發生後，外界一度傳出A股上市公司鼎龍文化7名高管皆在這班飛機上，經該公司查證後，鼎龍文化今（22）日發出公告指出，1992年出生，現年30歲的財務總監方芳女士於2022年3月21日13:15搭乘了「MU5735」航班。

▲鼎龍文化30歲財務總監搭上遇難的東航班機。（圖／翻攝官網）

《澎湃新聞》報導，鼎龍文化公告顯示，方芳是2022年1月7日被聘為財務總監，1992年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於河南財經政法大學成功學院會計學（審計方向）專業，本科學歷，中級會計師，註冊會計師。

方芳於2015年7月至2017年12月擔任昆山卓普達電子有限公司會計專員；2018年1月至2019年8月擔任深圳光大同創新材料股份有限公司財務主管；2019年9月至2021年6月曆任眾華會計師事務所（特殊普通合伙）項目經理、中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）項目經理；2021年6月至2021年9月擔任碧桂園生活服務集團股份有限公司財務經理；2021年10月至今擔任鼎龍文化股份有限公司財務經理。

▲A股上市公司鼎龍文化集團。（圖／翻攝官網）

公告稱，公司將密切關注本次事故後續進展情況，妥善安排有關員工家屬撫卹工作及公司各項生產經營工作，並將按照相關規定及時履行信息披露義務。

公開資訊顯示，鼎龍文化為A股上市公司，總部位於廣東汕頭，經營範圍相當廣闊，包括高新科技項目、文化產業項目、文化休閒娛樂服務業投資；工業產品設計，多媒體和動漫技術研發，遊戲軟體技術開發；廣播劇，電視劇，動畫片及五金、箱包、進出口貿易等都有涉獵。