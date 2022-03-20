南投一夜連7震　鄉民看震央位置驚：旁邊才是魔王

記者陳俊宏／綜合報導

南投縣竹山鎮19日晚間到今天（20日）凌晨連續發生7起有感地震，其中最大一起規模5.1，最大震度4級，最新一起是今晨2時17分的規模3.1地震。對此，有網友看震央位置直呼，若發生在竹山旁邊的「梅山斷層」更可怕。

竹山鎮19日晚間8時52分、9時59分，先各發生規模3.3地震；接著深夜11時23分，發生規模5.1地震，氣象局對南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣發布「國家級警報」，這5縣市最大震度4級，其他大部分縣市也有1到3級震度。

▼有網友說，竹山旁邊是梅山斷層，「那才是魔王好嗎」。（點圖可放大／翻攝Google Maps）

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之後竹山又陸續發生4起地震，規模分別是3.2、3.1、3.6、3.1，短短5個多小時連續7起地震。對此，許多網友在PTT留言，「旁邊是梅山斷層，那才是魔王好嗎」、「梅山斷層震下去不是開玩笑的。」

經濟部中央地質調查所介紹，梅山斷層為右移斷層，呈東北東走向，由嘉義縣梅山鄉梅南村向西延伸至民雄鄉東湖村，長約13公里，是1906年梅山地震（規模7.1）所造成的地震斷層。

1906年3月17日清晨6時43分，發生規模7.1的梅山大地震，至少有1258人遇難，這是自台灣有文獻記載以來，死亡總人數為史上第四慘重。

▼竹山一夜7連震。（點圖可放大／翻攝氣象局網站）



▼梅山斷層條帶地質圖。（點圖可放大／翻攝中央地質調查所網站）

▲3/19深夜11時23分規模5.1地震。（圖／氣象局）