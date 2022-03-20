南投竹山一天連6地震！最大5.1地鳴狂搖　鳳梨驚喊：房子右移了

記者趙蔡州／綜合報導

南投縣竹山19日晚間11點23分發生規模5.1強震，震源深度15公里，最大震度4級，不料後續又連續發生3次小規模地震，有網友就驚訝說「竹山已經連6震了」引發熱議。

南投縣竹山規模5.1強震發生後，有網友在批踢踢貼出氣象局公布的地震資訊，顯示竹山從19日晚間8點52發生第一次小規模3.3地震後，截至晚間11點38分竟然已連6震，讓他驚呼「我在嘉義只有感覺到5.1那次，沒想到今晚已經震六次了，震哪麼多次會怎樣嗎」。

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▲南投縣竹山19日晚間發生6次地震。（圖／翻攝自中央氣象局）

其他網友看了紛紛表示，「釋放跟醞釀猜一個」、「嚇死我了，人在竹山」、「我是竹山人，我要先來準備防災了」、「竹山+1，也是先轟隆一下再搖，嚇死，餘震也多，都準備想跑了」。網紅鳳梨（吳泓逸）地震後也發文，心有餘悸說「我剛真的閃尿，沒豪X，整棟房子往右移」。

南投縣竹山19日連續6地震，分別為晚間8點52分規模3.3地震、晚間9點59分規模3.3、晚間11點23分規模5.1強震、晚間11點30分規模3.2、晚間11點37分規模3.1以及晚間11點39分規模3.6地震。

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▲南投縣竹山19日晚間發生6次地震。（圖／翻攝自中央氣象局）