78歲翁逆向飆國1內車道慘死　妻聞訊震驚：昨晚才一起找朋友

記者賴文萱／高雄報導

國道1號南向高雄岡山段349k處，21日晚間11時7分許發生死亡車禍，一名78歲的李姓男子疑似誤上國道，逆向與一輛賓士AMG自小客車發生碰撞，當場死亡。李男妻子接獲警方通報後相當震驚，表示昨晚8點多跟丈夫一起去找朋友後就分開，不曉得為何他會誤闖國道。

據了解，該案死亡機車駕駛為78歲的李姓男子，疑似誤上國道，並逆向往北行駛內側車道與38歳的賓士AMG自小客車駕駛莊男發生碰撞，莊男與乘客楊女2人皆未受傷。但李男被撞飛後四肢分離，當場倒在中線、機車噴也飛到外線車道。酒測部分，李男待法醫相驗抽血檢測、而自小客車駕駛莊男呼氣值為零。

▲國道1號南向349k處21日晚間發生死亡車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方稍早已聯繫李姓死者妻子到案說明，她得知消息時相當震驚，並表示丈夫沒有失智，昨晚還一起去找朋友，晚上8點多才在高雄市三多路段分開，並不清楚丈夫為何會於該時地騎車誤闖國道。

▼78歳翁逆騎國1被撞噴！四肢分離慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起事故導致占用三線車道，回堵2公里，直到22日0點30分左右排除。有車主當時經過現場，描述現場很慘不忍睹，散落滿地的東西，更有人驚呼：那是人嗎？

▼騎士遭撞身亡。（圖／翻攝記者爆料網）

