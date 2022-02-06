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初六收假「一圖秒懂5地雷路段」！　北返把握今上午

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高公局提醒，若北返最好趁今上午前，才能省下很多寶貴時間。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許展溢／台北報導

不少人選擇大年初五收假，因此，國5車潮昨天壅塞最明顯，高公局提醒用路人，今（6日）初六若想北返，一樣要注意車潮，盡量趁上午前，才能節省寶貴時間，另有5大超塞路段也必須避開。

高公局表示，今為春節連續假期初六，預估國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

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▲▼大年初五、初六國道車潮。（圖／高公局提供）

▲高公局預估初六國道有5大路段將現車潮。（圖／高公局提供，下同）

高公局預判重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、大山-香山；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局說明國道相關疏導措施，今14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼大年初五、初六國道車潮。（圖／高公局提供）

▲▼北部、中部初六國道路況預報。

▲▼大年初五、初六國道車潮。（圖／高公局提供）

另外，春節連假來到第9天，公路總局預估省道主要幹道將有返回工作地的車流出現，包含新竹的台15線鳳鼻至香山路段、花蓮至宜蘭的台9線蘇花路廊、台東至屏東的台9線南迴公路、恆春至屏東的台1線水底寮路段，用路人出發前可多查詢即時路況，避開尖峰時段再前往，並請用路人與前車保持安全車距，勿超速及疲勞駕駛。

▲▼大年初五、初六國道車潮。（圖／高公局提供）

▲初六南部區域國道路況預報。

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