國1兩車追撞回堵2公里　國5持續紅爆！下半天國道8易塞路段曝

▲228收假日國1兩車追撞造成回堵 。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

今（2/28）為228和平紀念日連續假期收假日，交通部高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為27.3百萬車公里，預估今日交通量可達110百萬車公里。上午國道壅塞路段除國5北向宜蘭至頭城路段於9時30分起出現車多壅塞外，其餘路段行車大致正常。

根據高速公路1968資訊指出，今天12時許國5北向持續車多壅塞，宜蘭到頭城以及頭城到坪林段均為「紅爆」，尤其宜蘭到頭城段時速僅有24公里。中部國道國1北向豐原到台中系統同樣壅塞，時速僅有31公里。

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高公局也統計，今11時14分國1北向210.3公里發生2小客車追撞事故占內車道，造成回堵2公里；11時18分國1北向211公里也發生2小客車追撞事故占內車道，造成回堵2公里，以上事故均已排除。

高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國6西向舊正－霧峰系統，建議用路人上路前可先了解路況並適度休息避免疲勞駕駛。

尤其留意國道5號北向宜蘭至坪林路段，預計將壅塞至今天晚間20時；另外國1北向苗栗到湖口、國3北向關西至大溪，預計今天14時左右湧現車潮，至晚間20時左右仍車多。下午將湧現車潮的路段還包括中部國1北向西螺至埔鹽、南屯至后里，以及國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山等，上述路段預計都會在14時開始湧現車潮至今天晚間19時左右。



