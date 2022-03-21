6旬男腰圍狂飆！檢查驚見「22kg巨大肉瘤」藏肚　醫接力6小時才取出

▲男子的肚子竟有「22公斤的巨大腫瘤」。（圖／台北馬偕醫院提供，下同）

記者楊晏琳／綜合報導

以為是脂肪，卻是超大腫瘤！68歲的楊先生身材高大壯碩，曾因心肌梗塞就醫後撿回一命，積極減重5年後四肢漸瘦，唯獨肚子消不了。進一步檢查才發現，肚子裡不是脂肪，而是「重達22公斤的巨大腫瘤」，連肝臟及腸胃道都因腫瘤推擠而挪到腹腔左側，最後由馬偕醫院團隊收治，結合跨外科團隊才順利摘除。

楊先生平日沒有任何不適或身體疼痛，一心想減重瘦身的他，腰圍反而從38吋一直飆到44吋，怎麼都減不下來，診所醫師進行腹部超音波檢查後，才發現令人驚訝的結果，由於診所沒有良好的設備與環境，於是轉診至馬偕紀念醫院。

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收治個案的馬偕紀念醫院泌尿科資深主治醫師邱文祥表示，患者罹患的是第三期惡性肉癌，經過腹部斷層掃描可見其腫瘤體積十分龐大，影響範圍從橫膈膜至下腔靜脈，腹部器官遭腫瘤推擠嚴重位移，右側腎臟也已被腫瘤包覆導致萎縮、下腔靜脈亦被嚴重壓迫。

▲病人腹部電腦斷層影像發現巨大腫瘤連脊椎都受到壓迫。

邱文祥表示，臨床上，惡性肉癌的病因不明，發生率是所有癌症的1%。他行醫40多年，也僅收治10多名患者，若能仔細而完整的切除惡性肉癌的影響範圍，患者5年存活率可達6至7成。

病人腫瘤體積龐大、侵犯範圍廣泛，為求謹慎，邱文祥醫師召集泌尿科、一般外科、心臟血管外科、胸腔外科等團隊，在擬定手術計畫後，協調各科別醫師，以大隊接力賽的概念，掌握最少時間與最有效方式，為患者清除腹腔內巨大腫瘤。

手術歷時6小時，開腹傷口從胸骨下緣至肚臍下方，長達35公分，最後摘除38公分x20公分、重達22公斤的腫瘤，相當少見。楊先生術後於加護病房觀察三天後轉入一般病房，平日重視健康與養生的他，恢復情況十分良好，總住院天數24天，術後門診追蹤一切正常。