正妹嫁給AV男優！老公每周「提槍」床戰2女↑　她嗨喊：很幸福

▲澳洲女網紅和AV男優結婚，而老公每周與其他女人發生性關係。（圖／翻攝自Instagram／itskatyfit、robbieoztv，下同）

記者張寧倢／編譯

澳洲29歲健身女網紅班普頓（Katy Bampton）上個月與37歲成人AV男優奧茲（Robbie Oz）結婚，最近夫妻倆一起接受IG粉專訪問，她坦承，雖然老公會和別的女人上床啪啪，而且每周至少拍2次片，但她並不會忌妒那些和老公發生關係的女人，婚姻相當美滿。

根據《紐約郵報》報導，班普頓表示，她起初是在IG上認識奧茲，看到個人簡介後就知道他是AV男優，她先入為主地認為奧茲一定有很多女伴，「我不想讓自己陷下去。」然而，班普頓和奧茲見面後才真的深入了解這個人，最終步上婚姻，「我會忘記這是我們的日常生活，我竟然真的和一個AV成人男星結婚了。」

夫妻倆在專訪中透露，奧茲每周至少拍2部性愛片，但班普頓並不會忌妒那些女優，因為她對於老公決定和哪些女人做愛「很挑剔」，而且要求90％以上的時間都要戴保險套，另外，老公每2周還會進行一次性病檢查。

奧茲表示，他在工作中和家裡的表現是完全不同的，與老婆的性事與其說是身體上的，不如說是精神、精力上的交流，而且注重感官享受與親密，這是在那些攝影布景中不會被考慮的部分。

班普頓說，社交媒體上的人認為兩人處在「換妻」的生活模式，「我們24小時都是這樣生活的，他不斷地和別人發生性關係，但我們真的不是那樣。我們的關係是最安全、最美好的，因為我們用心經營這段關係。」

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