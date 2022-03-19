雲林土庫鎮櫻花季+農民節　2km落櫻繽紛好事花生

▲馬光國中前大馬路，兩旁種植長達2公里羊蹄甲樹，俗稱印度櫻花，正值盛開是土庫鎮崙內社區的特色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林土庫鎮櫻花季、農民節、落櫻繽紛好事花生農特產品創新行銷活動今（19）日在馬光國中盛大舉辦，活動源於馬光國中前大馬路，兩旁種植長達2公里羊蹄甲樹，俗稱印度櫻花，每年3-4月間正值盛開之際，吸引觀光人潮，也成為土庫鎮崙內社區的特色。

由土庫鎮農會、公所、馬光國中、崙內社區聯合辦理之土庫鎮櫻花季系列活動，19、20日連續兩天於馬光國中舉行。縣長張麗善致詞時表示，土庫櫻花季邁入第13年，前兩年雖因疫情關係停辦，今年再度舉辦櫻花季，除了開心更由衷感謝崙內社區發展協會發起，帶動社區鄉親互動、聯繫感情，盼透過櫻花的美，讓社區更加祥和美麗。

▲雲林土庫鎮櫻花季、農民節、落櫻繽紛好事花生農特產品創新行銷活動今日在馬光國中盛大舉辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

土庫地區特產尤以落花生為最，耕作面積達1700公頃，今日現場展售多達60個攤位，全部皆具溯源標章及友善耕作農產品，由各農會、在地產銷班、合作社、農場及農民現場販售具有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、優良農產品標章、臺灣農產品 生產追溯條碼及友善環境耕作之農產品，共同朝向產業多元化發展，以增加農民收入。

雲林縣長張麗善說，雲林不只有土庫櫻花大道美不勝收，黃花風鈴木也爭相綻放，縣府未來希望將雲林地圖當作一塊大畫布，依據季節、每個鄉鎮，不同地區、特色、花種，展現雲林之美。崙內社區發展協會執行長許擇和表示，現今正逢土庫櫻花盛開最美時刻，他感謝有縣府、公所、農會支持，連續兩天活動，歡迎大家把握，一同來賞櫻。

▲馬光國中前道路，兩側種植長達2公里羊蹄甲樹，每年3-4月間盛開是土庫鎮崙內社區的特色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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