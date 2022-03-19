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斗六市長盃全國青少棒球賽開打　全台43隊菁英選手一較高下

▲第二屆斗六市長盃棒球賽由斗六市公所主辦、鎮西國小承辦，今日在鎮西國小棒球場舉辦開幕儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第二屆斗六市長盃棒球賽由斗六市公所主辦、鎮西國小承辦，今日在鎮西國小棒球場舉辦開幕儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

第二屆斗六市長盃棒球賽由斗六市公所主辦、鎮西國小承辦，今(19)日在鎮西國小棒球場舉辦開幕儀式，在味全龍啦啦隊小龍女熱力四射的開場舞之後緊接著，展開全台15個縣市，總計43隊、近千名棒球菁英選手及教練齊聚參與的棒球嘉年華。

斗六市長盃棒球賽在去年第一屆辦理時即受到矚目，今年賽事擴大舉辦，以職棒明星張泰山之子聞名的桃園大勇國小、臺北東園國小、嘉義和興國小、彰化東山國小、南投埔里國小、臺南新進國小、高雄中正國小、屏東大平國小等棒球名校，還有遠從後山宜蘭馬賽國小、花蓮光復國小以及外島澎湖講美國小等縣市的棒球強權不遠千里來一較高下，可謂全國棒球隊畢生最想爭取參賽的運動賽事之一。

▲第二屆斗六市長盃棒球賽由斗六市公所主辦、鎮西國小承辦，今日在鎮西國小棒球場舉辦開幕儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲全台15個縣市，總計43隊、近千名棒球菁英選手及教練齊聚，梗有澎湖講美國小不遠千里來一較高下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，林聖爵市長整合建設和活動，規劃將斗六市打造成為運動城市的努力深獲肯定，這也是縣府未來發展及努力的方向，體育要發展的好，需從校園扎根，縣府為支持體育教育及體育人才培育，今年聘任16名專業教練栽培選手，希望未來雲林將不只是農業大縣，更能成為體育大縣。

張麗善說，市長盃全國青少棒與少棒的邀請賽從3月16日就開始起跑了，選在今天舉開幕儀式，是希望利用假期期間，匯集所有參賽選手、教練及熱心教育的家長們，大家一同互相交流交換心得，讓球賽不僅是球賽，更是大家互動學習的平台。

斗六市長林聖爵表示，希望藉由舉辦滑輪溜冰錦標賽及青少棒球賽等各項運動賽事，將斗六市打造為充滿活力的運動城市，讓熱衷運動者得以到此展現熱情，進行運動交流；更藉此吸引選手及觀眾前來觀光旅遊，帶動斗六的繁榮。

斗六市公所補充說明，本屆賽事延續過去明星級的宣傳影片，林聖爵市長邀請張麗善縣長及味全龍大師兄林智勝一起入鏡宣傳，此外，市長更是加碼頒發加菜金，給推動棒球的各校加油打氣，塑造運動城市、斗六最棒的願景。

▲第二屆斗六市長盃棒球賽由斗六市公所主辦、鎮西國小承辦，今日在鎮西國小棒球場舉辦開幕儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲開幕儀式，在味全龍啦啦隊小龍女熱力四射的開場舞之後緊接著展開全台15個縣市，總計43隊、近千名棒球菁英選手及教練齊聚參與的棒球嘉年華。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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