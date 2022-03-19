台西「海口生活館」停擺　教育處：新團隊最快1個月內接手

▲「海口生活館」位於台西鄉台西海園生態園區附近，2014年正式營運以環境教育、漁人體驗為主題，希望打造台灣西海岸生態主題館。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「海口生活館」位於台西鄉台西海園附近，2014年正式營運以環境教育、漁人體驗為主題，希望打造台灣西海岸生態主題館。因經營團隊契約到期，已停止營運3個月，主管單位雲林縣政府教育處表示，之前外包給民間經營團隊，但契約到期無人接手，未來將與大學端合作，結合地方社團，產、官、學共同發展。

雲林台西海口生活館啟用8年間，近年均以招標經營團隊方式營運，但經營團隊經常更換，曾因委外經營期滿，出現2個月空窗期無人營運，而後續接手的經營團隊在年初契約到期就不再續約，至今已停擺3個月，縣府教育處則指出，管理單位台西國小有聘雇專人維護場館，最快1個月內會由新的團隊接手經營。

教育處長邱孝文表示，「海口生活館」已經過多年營運，目前只有產業量能其實還不夠，因此規畫引入學界來經營，且已有大學有意願承接，目前正商討相關細節，未來大學將引進相關學系，以生活館為據點，配合地方政府進行營運，充分活化生活館。

邱孝文指出，之前生活館曾舉辦海洋音樂祭、膠筏比賽、溼地生態導覽解說等活動，這些都是可以延續下去，目前生活館由台西國小負責基本清潔與管理，未來如再加上大學研究人員的進駐，可望解決以往經營團隊無法長期發展的問題。

▲海口生活館已停擺3個月，教育處指出，有大學有意願承接，目前正商討相關細節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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