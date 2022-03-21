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快訊／雲林確診老師參加研習　水燦林小學27師309生停課7天

▲雲林水林鄉水燦林國民小學稍早發出公告，因3月16日下午教師進修研習之外聘的講師PCR檢測為陽性確診，全校學生下午緊急停課，27名教師將至醫院進行篩檢並居家隔離一週。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林水林鄉水燦林國民小學稍早發出公告，因3月16日下午教師進修研習之外聘的講師PCR檢測為陽性確診，全校學生下午緊急停課，27名教師將至醫院進行篩檢並居家隔離一週。（圖／翻攝自google街景）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林水林鄉水燦林國民小學稍早發出公告，因3月16日下午教師進修研習，所外聘的講師PCR檢測為陽性確診，且當日有27名教師參加研習，水燦林小學即日起啟動高規格防疫因應措施，並依規定通報衛生、教育主管機關，另講師及參加研習的教師全程配戴口罩，更未曾接觸任何學生，27名教師將至醫院進行篩檢。

27名教師進行居家隔離一週，全校學生共309名同步停課至3月26日，其他教師正常上班，校園連續2日進行消毒。

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雲林水燦林小學停課通知：

2022年3月21日
雲林縣水林鄉水燦林國民小學因應covid19預防性停課說明:

一、本校3月16日周三下午校本進修外聘講師因PCR檢測為陽性確診者(講師及參加研習教師全程配戴口罩，且未曾接觸本校任何學生)，本校即日起啟動高規格防疫因應措施，並依規定通報衛生、教育主管機關，3/16當天研習的27名教師依衛生主管機關之指示安排至醫院進行篩檢。

二、第一階段教師居家隔離期間：3/21(一)下午至3/26(六)停課，課程利用4月份的四個星期六(4/9、4/16、4/23、4/30)進行實體補課。

三、第二階段教師自主管理期間：3/27(日)至4/2(六)視PCR檢測結果另行通知家長(本校臉書、雲林縣智慧校園親師平台、班級LINE群組等)，如需停課則利用5月份星期六(5/7、5/14、5/21、5/28)進行實體補課。

四、為求校園環境安全無虞，除平日例行性消毒工作，本校於3月21日下午開始進行預防性停課，另請水林清潔隊進入校園進行全面性環境清消。

相關措施如下：
(一)11：00開始用餐，用餐全面使用防疫隔板。惠請導師協助督勤，宣導相關防疫措施，並與學生隨時保持密切聯繫。
(二)夜光天使班同採預防性停課。
(三)3月21日下午12：30全校統一停課放學。

▲雲林水林鄉水燦林國民小學稍早發出公告，因3月16日下午教師進修研習之外聘的講師PCR檢測為陽性確診，全校學生下午緊急停課，27名教師將至醫院進行篩檢並居家隔離一週。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林水林鄉水燦林國民小學稍早發出公告，因3月16日下午教師進修研習之外聘的講師PCR檢測為陽性確診，全校學生下午緊急停課，27名教師將至醫院進行篩檢並居家隔離一週。（圖／民眾提供


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