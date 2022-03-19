雲林房屋稅「這項免徵」　鄉親快看是否符合資格

▲縣政府為了照顧高齡者及行動不便者之居住權益，自去年7月1日起實施「電梯免稅」政策。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣人口老化嚴重，65歲以上長者占全縣總人口數19.1%，老化指數是全國排名第二，縣政府為了照顧高齡者及行動不便者之居住權益，自去年7月1日起實施「電梯免稅」政策，即針對公寓大廈電梯及供高齡者與身障者使用之透天厝電梯，免加徵房屋稅，並自今（2022）年5月開徵的房屋稅開始適用。

雲林縣稅務局表示，今年5月開徵的房屋稅課稅期間為2021年7月1日至2022年6月30日，因「電梯」會增加房屋的使用價值，所以須加徵房屋稅，而雲林縣實施免稅之電梯分為兩種，一為公寓大廈電梯，由於是生活必須設備，無條件全部免稅，民眾不必提出申請，由該局主動辦理減免；另一為透天厝電梯，只要符合相關條件，經過申請核准，也可以免稅。

免稅為條件為「屋主本人或配偶或直系親屬為年滿65歲以上的長者或是身心障礙者」、「需設籍並居住於該透天厝」。雲林縣稅務局呼籲，符合免稅的透天厝電梯，請民眾儘速於2022年6月30日前提出申請，經核准以後，即可追溯自2021年7月1日起免稅，如超過2022年6月30日才提出申請，只能自申請之當月起減免。

稅務局進一步表示，為加強輔導設有電梯的透天厝申請免稅，已於去年9月16日以廣告回信方式寄發「免徵電梯房屋稅申請書」，符合條件的民眾，只要勾選相關欄位，並填妥申請人姓名、連絡電話及地址後，免貼郵票投入郵筒寄回國稅局，即完成申請，該局提醒尚未申請的民眾，儘速申請。如未收到該局寄發的申請書，或是申請書遺失，也可以上「雲林縣稅務局全球資訊網」專區服務/線上申請專區，提出申請。

▲縣政府為了照顧高齡者及行動不便者之居住權益，自去年7月1日起實施「電梯免稅」政策。（圖／記者蔡佩旻攝）

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