婦女友善月「祥虎日春市集」　幸福女力上場

▲雲林縣政府社會處今日於雲林縣綜合社會福利館推出「祥虎日．春市集」活動，向所有的雲林縣婦女獻上誠摯的祝福及謝意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為促進女性權益與性別平等，在3月份推出一系列婦女節活動，感謝女性在各種不同領域的投入和奉獻，推動社會和本縣的進步，今(19)日於雲林縣綜合社會福利館推出「祥虎日．春市集」活動，向所有的雲林縣婦女獻上誠摯的祝福及謝意。

社會處長林文志表示，「祥虎日．春市集」邀請23家優秀的市集攤商來為我們的婦女朋友一起送幸福，邀請Gisneyland諸羅部屋、新住民家庭服務中心及社會福利服務中心舉辦小學堂有獎徵答活動，另外還配合虎尾親子館提供孩子可以有一個安心遊玩的空間，讓媽媽放鬆放心逛市集，親子共度美好的春日時光。

▲「祥虎日．春市集」邀請23家優秀的市集攤商來為我們的婦女朋友一起送幸福，邀請Gisneyland諸羅部屋、新住民家庭服務中心及社會福利服務中心舉辦小學堂有獎徵答活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林文志指出，婦女節是屬於女性朋友的節日，為了讓社會大眾一起關注婦女權益議題，今年三月推出「幸福女力，厚愛妳」友善婦女系列活動，今日市集選在雲林縣綜合社會福利館，透過該館接合在地社區需求、特色文化或產業，發展具當地特色之服務措施，將資源做有效集中，達到福利加乘的效果。

▲「祥虎日．春市集」邀請23家優秀的市集攤商來為婦女朋友一起送幸福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►民進黨雲林縣鄉鎮市長提名登記 3鄉鎮待協調...2鄉鎮無人登記

►生前指腹認親 託夢兄長「幫我送衣服給出生的乾女兒」

►獨／殺豬豬雜湯...雲林大埤特色美食 沾哇沙米超對味

►部落客曝雲林木棉花秘境 這處花道今年稀罕「大爆花」

►百年樟木神像化身文昌筆 裂痕瑕疵竟超搶手原因曝