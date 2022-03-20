黑車逆向擦撞+跨黃線+闖紅燈　斗六超級三寶肇逃畫面曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市19日發生一件離譜車禍，陳姓女子上班途中，在一處路口右轉時遭一輛黑色自小客車從左側闖紅燈，超車擦撞，當下陳女與友人被黑車突如其來的暴衝嚇一大跳，黑色車在陳女驚魂未定下直接於下一個路口闖紅燈逃逸。陳女在查看車損後報案，並將影像怒PO臉書，呼籲用路人「三寶出沒請小心」。

▲斗六市昨日發生一件離譜車禍，陳姓女子上班途中，在一處路口右轉時遭一輛黑色自小客車從左側闖紅燈，突然暴衝超車，以近90度插進車道擦撞車頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市陳小姐昨日上午約7時52分在河堤南路二段路口綠燈右轉鎮北路，右轉後卻莫名遭一輛黑色自小客車從左側衝出，直接逆向已幾乎90度從左邊插進車道，對向所有車輛都也嚇到定格。當下陳小姐與車上友人受到極大驚嚇，友人協助車查看以為擦撞痕跡是髒污，但就在確認車損時，黑色轎車雖有停下，接著即加速闖紅燈逃逸，留下錯愕的陳小姐。

▲陳小姐的白車遭黑色自小客撞出大片擦痕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳小姐將影片放上臉書貼文指出，「無照三寶，斗六人開車請小心。應該要修法 ，無照的人不可以買車，尤其這位車主是外籍人士，隨隨便便、輕輕鬆鬆開車上路撞人、撞車嗎？？？」

行車紀錄器拍下，行駛鎮北路的黑色車一開始可能想闖紅燈，但到路口發現來不及，為了閃避陳小姐從提防南路開出去，緊急閃避到逆向車道，但就在陳小姐轉出路口與黑車同向時，黑色車輛不知何故竟然從左側直接暴衝超車插到車前，雙方雖然都又停下，但感覺像挑釁般隨即離去，並在下個路口闖紅燈逃逸。

▲黑色轎車擦撞後有稍微停下，但突然加速離開，並在下個路口闖紅燈逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳小姐受訪表示，友人因為沒有駕車經驗，以為擦傷痕跡只是車子髒汙，第一時間以為沒有被撞到，是一直到抵達上班地點後親自下車確認，才發現大片擦痕確認有被撞到，工作告一段落回到斗六約10點30分才前往斗六長安派出所，提供行車記錄器報案。

▲陳小姐指出，該輛肇事車原就想闖紅燈，見來不及才會停在路口並已逆向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

原以為可能需要好一段時間才能抓到肇事者，大約下午1點49分就接到肇事者來電道歉，說警方通知她駕車肇事需到案說明，並提供她陳小姐的電話聯繫賠償，陳小姐說，肇事者是一名大陸籍外配，電話中問她為何跑走，肇事者說因為想到沒駕照怕被報警，才逃離現場。

▲陳小姐事後貼出影片還原當下狀況，並提醒民眾「無照三寶，斗六人開車小心」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►逆轉！斗六這處違停綠地不天堂了 警：加強巡邏執法

►百年樟木神像化身文昌筆 裂痕瑕疵竟超搶手原因曝

►部落客曝雲林木棉花秘境 這處花道今年稀罕「大爆花」

►生前指腹認親 託夢兄長「幫我送衣服給出生的乾女兒」

►獨／殺豬豬雜湯...雲林大埤特色美食 沾哇沙米超對味