香港特首：暫緩「全民強制檢測」　社區組織力弱「難達成目標」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港疫情出現轉機，特首林鄭月娥21日宣布，暫緩「全民強制檢測」計劃，現有社交距離措施持續至4月20日，從4月21日起，將用3個月時間，分3階段解除大部分社交距離措施。

林鄭月娥表示，雖然已經進行了大量的準備工作及細化，但考量大陸與香港專家的意見，都指出應該在疫情爆發初期或尾段進行全民檢測，不宜在疫情仍屬高位的現階段，把有限的資源投放在全民檢測上。

林鄭月娥提到，全民強制檢測會是香港社會上史無前例大規模行動，大陸專家認為，香港社區組織能力較弱，難做到不漏一戶的徹底性，難以達到全民篩查的根本性目標，因此決定暫緩全民強制檢測計劃，但這也不等於港府會採取「與病毒共存」的策略。

林鄭月娥還說，由於疫情仍嚴峻，於2月22日公布的大部分防疫措施會按原定計劃延至4月20日，大部分措施不會提早有任何放寬。不過，4月21日起，將用3個月的時間，分3階段解除大部分社交距離措施。

林鄭月娥解釋，第一階段會重開部分處所，包含恢復餐廳內用，放寬同桌用餐人數至4人，開放博物館及圖書館等；第二階段會重開泳池、泳灘、酒吧及酒館，進一步放寬同桌用餐人數至8人；第三階段會盡量再放寬限制，但仍必須使用安心出行、疫苗通行證，佩戴口罩。