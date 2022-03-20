香港染疫死者87%打科興疫苗　游錫堃：幸好台灣走自己的路

▲中國大陸科興疫苗。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒香港，第5波疫情累計5437人死亡，香港媒體分析，染疫死者中接種疫苗占比不到3成，其中高達8成7接種中國國產科興疫苗；其他則是接種BNT。對此，立法院長游錫堃有感而發地說，台灣幸好走自己的路，沒有接受打科興的建議。

香港年初開始爆發新冠肺炎第5波疫情，根據官方19日公布資料，第5波疫情累計103.3萬人染疫，其中核酸陽性檢測個案68.6萬例、快速抗原測試陽性34.7萬例，死亡人數達5437人。

游錫堃20日晚間在臉書表示，台灣幸好走自己的路，沒有接受打科興的建議，天佑台灣。

香港媒體《明報》取得醫管局就死亡案例中5167例個案分析資料，資料顯示，其中1486人有接種疫苗，占比僅28.7%。曾經接種疫苗的1486人中，1292人接種科興，占比87%；184人施打BNT，占比12%。

根據香港新冠疫苗接種官方資料網站，疫苗接種計劃在2021年2月26日開始，科興疫苗同日開放接種，BNT疫苗在2021年3月10日開放接種。從開放接種日截至3月19日，單看第1劑疫苗接種情形，科興累計接種278萬4323人，占比43.1%；BNT累計接種367萬6489人，占比56.9%。