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不是Omicron！台灣最大敵人是它　醫：香港1個月死5千人

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港疫情嚴峻，一個月以來新增染疫死亡破5000例 。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

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精神科醫師潘建志警告，新冠疫情還沒過去，「台灣終局之戰的敵人，是BA.2，不是Omicron 」，更擔憂直呼，若香港大爆發的情況在台發生，台灣會有多少人因為染疫死亡，「我想都不敢想」。

潘建志醫師今在個人臉書發文表示，香港這一個月來，新增染疫死亡超過5,000例，上月（2月20日）累計才228例，今天死亡總數竟然來到5401例。

潘建志指出，香港目前100％基因定序是BA.2，香港防疫警戒分數比台灣高了3倍，2月20日是71分，台灣只有23分，香港防疫力道比台灣大很多。而香港人載口罩的比率，疫調隔離的認真程度，並不比台灣差。第一劑第二劑疫苗覆蓋率差不多。第三劑台灣高一點，46％ VS 30％，比對各種數據，台灣還能守住，但香港卻大爆發的原因，「我認為只有一個，因為香港疫苗打的比台灣早，抗體下降保護力不夠，台灣還在3個月保護期內。」

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港疫情持續嚴峻，潘建志示警：台灣要小心。（圖／潘建志臉書）

潘建志說，全世界，包括歐洲和亞洲，每日新增確診數字，因為BA.2開始反轉向上增加了，這也是台灣昨日境外移入數120例，創歷史新高的原因，「台灣仍然存在著BA.2爆發的風險。」

根據香港學者針對葵涌邨住宅建築群768名個案研究，調查當地此波爆發源頭，潘建志表示，他們計算出來，感染病毒的人數只要短短的1.28天就會增加一倍，也就是說，13天增加二的十次方等於1,024倍，真是太驚人的傳染力了，BA.2傳播力比Omicron高50％是真的，R0應該超過王者麻疹了。

潘建志認為，只靠口罩無法避免傳染，因為在住家裡，人們不會載口罩，空氣和氣溶膠會在住戶大樓中空氣管道間散佈，香港學者和我一樣也認為用煙霧測試就能確認，先在家庭裏傳播，然後居民又會去別的大樓拜訪親友串門子打麻將，進了屋子裏拿下口罩，這樣就傳開了，出門有載口罩也避開不了。隔離框列等NPI有其極限，疫苗非常重要。

潘建志指出，根據香港葵涌邨基因定序結果，100%全部都是BA.2，文章中香港學者也和我有同樣的觀點，認為疫苗保護力只有三個月期限。最後葵涌邨封了小區7天，多次PCR排查，才把這區的疫情控制下來，「台灣目前第3劑到46％，還要再加把勁！防疫會疲勞，但台灣人口多香港3倍。如果香港的情況在台灣發生，台灣會有多少人染疫死亡，我想都不敢想。」

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

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