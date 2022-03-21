臺北醫學大學校友總會理事長交接　資深醫藥公關李靜蘭上任

▲臺北醫學大學校友總會舉辦第十二屆理事長李靜蘭(右)將傳承前任理事長杜元坤的理念，持續發揚北醫「學好做人方做醫」的拇山精神。

圖、文／臺北醫學大學校友總會提供

臺北醫學大學創校六十二年，共計四萬五千多名校友投入醫學、藥學、公衛、生技等領域，表現優異，除了為台灣醫界奠定深厚的研究及臨床根基，校友們深入台灣基層，齊心守護著國人健康。

臺北醫學大學校友總會於中華民國一一一年三月二十日舉辦第十二屆理事長交接典禮，新任理事長李靜蘭提出「傳承、感恩、凝聚」等三大遠景，希望校友總會扮演領頭羊，凝聚眾多校友力量，投入社會公益，發揮行善力量，真正體現北醫校歌歌詞中「學好做人方做醫」義理。

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在「傳承」方面，李靜蘭說，長久以來，校友總會善盡社會責任，第十一任理事長杜元坤（也是現任高雄義大醫院院長）致力於醫學研究、公益活動，在提攜校友上，更是不遺餘力，她將傳承這項優良傳統，延續前理事長杜元坤的「意志力」和「正義感」。

在「感恩」上，北醫校友總會將整合各領域的校友力量，舉辦「健康產業新創論壇」，讓眾多校友在相關產業領域保持交流互動，匯成一股清新且強大的力量，為北醫青創進一份心力，回饋母校及社會。

第三則是「凝聚」，李靜蘭表示，將全力落實北醫校歌中的校訓，發揮拇山精神－「學好做人方做醫」。另積極聯繫各領域傑出校友，與全球各地八十多個校友分會更多互動，凝聚更多的心力，齊心投入公益，實踐母校校訓「上醫醫國，博愛濟世」，將影響力擴及社會每個角落。

李靜蘭提出上任後的兩大目標，一為鼓勵新創事業版圖的論壇發展，提供校友更多產業知識上的交流。二為公益活動上的凝聚，支持持續從事公益的校友們。她也將捐贈給臺北醫學大學校友總會新台幣100萬元，支持與推動相關工作，期盼達成目標。。

李靜蘭是臺北醫學大學第8屆保健營養系的傑出校友，畢業後隨即遠赴紐約哥倫比亞大學攻讀研究所，取得人類營養學碩士。學成歸國後，從事行銷、產品規劃多年，曾任職於美強生、雀巢等知名外商，也曾任保健營養系系友會長，目前是醫療財團法人南迴基金會董事長、異象醫藥公關總經理。投入醫藥公關事業將近20年，恪守醫學倫理，助人為善。

