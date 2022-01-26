靠名人合照加持設局坑騙投資客　台商吸金12億先到牢裡過年

▲亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安。（圖／翻攝臉書《亞太聯盟總商會-菲律賓》）

記者黃哲民／台北報導

亞太聯盟總商會臺灣分會理事長蔡國安涉從2013年起，冒用前副總統蕭萬長夫人朱俶賢，或台塑石化、國光生技等名流或公司名義，謊稱從事進口對岸稀土、清運石灰廢棄物到菲律賓等投資，對外吸金約12億元，新北地檢署指揮警調偵辦，日前約談蔡男到案後，以涉犯重罪且有逃亡、勾串滅證之虞聲押禁見，新北地院今晨裁准。

亞太聯盟總商會官網介紹指出，總商會成立於2012年，總會址位於菲律賓，致力推動「亞太地區和『一帶一路』沿線國家區域經貿發展」，在亞洲許多城市設有分會，官網中文說明大量使用對岸的簡體字，蔡國安擔任「中國台灣分會」理事長。

檢方獲報指出，蔡國安在台灣經營會計師事務所、多媒體公司與投資顧問公司，經常秀出跟蕭萬長、國光生技董事長詹啟賢，甚至菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，塑造自己人脈雄厚的形象。

蔡男接著從2013年起，涉冒用朱俶賢或台塑石化、國光生技等名人或公司名義，偽造合約書或基金名冊，聲稱旗下公司經手朱俶賢主持從對岸進口稀土，或受託解決中鋼公司與菲律賓清運廢爐渣爭議、受台塑石化委託清運石灰廢棄物到菲律賓，以及受中聯公司委託發行封閉型基金等投資案。

許多民眾誤信蔡男提出的招商案真有名人或大公司背書，紛紛砸錢加入，直到陸續發現受騙才提告揭發，新北地檢署檢察官蔡妍蓁指揮刑事局、調查局台北市調處等單位布線蒐證，本月（1月）24日搜索蔡男住處、辦公室與旗下公司共12處地點，並拘提蔡男到案。

檢方從查扣的手機、電腦內電磁紀錄與文書資料，查出蔡男用前述假的投資名義，至今共吸金約台幣12億元，訊後以蔡男涉犯《銀行法》等重罪，且有逃亡、勾串滅證與處分資產之虞，向法院聲押禁見，新北院今（26日）審理後裁准，檢方持續清查。