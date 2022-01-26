　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

靠名人合照加持設局坑騙投資客　台商吸金12億先到牢裡過年

▲▼亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安。（圖／翻攝臉書《亞太聯盟總商會-菲律賓》）

▲亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安。（圖／翻攝臉書《亞太聯盟總商會-菲律賓》）

記者黃哲民／台北報導

亞太聯盟總商會臺灣分會理事長蔡國安涉從2013年起，冒用前副總統蕭萬長夫人朱俶賢，或台塑石化、國光生技等名流或公司名義，謊稱從事進口對岸稀土、清運石灰廢棄物到菲律賓等投資，對外吸金約12億元，新北地檢署指揮警調偵辦，日前約談蔡男到案後，以涉犯重罪且有逃亡、勾串滅證之虞聲押禁見，新北地院今晨裁准。

亞太聯盟總商會官網介紹指出，總商會成立於2012年，總會址位於菲律賓，致力推動「亞太地區和『一帶一路』沿線國家區域經貿發展」，在亞洲許多城市設有分會，官網中文說明大量使用對岸的簡體字，蔡國安擔任「中國台灣分會」理事長。

檢方獲報指出，蔡國安在台灣經營會計師事務所、多媒體公司與投資顧問公司，經常秀出跟蕭萬長、國光生技董事長詹啟賢，甚至菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，塑造自己人脈雄厚的形象。

蔡男接著從2013年起，涉冒用朱俶賢或台塑石化、國光生技等名人或公司名義，偽造合約書或基金名冊，聲稱旗下公司經手朱俶賢主持從對岸進口稀土，或受託解決中鋼公司與菲律賓清運廢爐渣爭議、受台塑石化委託清運石灰廢棄物到菲律賓，以及受中聯公司委託發行封閉型基金等投資案。

許多民眾誤信蔡男提出的招商案真有名人或大公司背書，紛紛砸錢加入，直到陸續發現受騙才提告揭發，新北地檢署檢察官蔡妍蓁指揮刑事局、調查局台北市調處等單位布線蒐證，本月（1月）24日搜索蔡男住處、辦公室與旗下公司共12處地點，並拘提蔡男到案。

檢方從查扣的手機、電腦內電磁紀錄與文書資料，查出蔡男用前述假的投資名義，至今共吸金約台幣12億元，訊後以蔡男涉犯《銀行法》等重罪，且有逃亡、勾串滅證與處分資產之虞，向法院聲押禁見，新北院今（26日）審理後裁准，檢方持續清查。

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
蔡頭肝癌病逝！　好友白冰冰才電話打氣：有忙一定幫
快訊／台南Josh「6點聲明」　首度回應家暴
快訊／蔡頭肝癌末期　驚傳離世　
今本土+46！醫見1幕嘆：北台灣恐爆「層出不窮不明感染源」
3大張足跡遍布中山、信義區！　「時尚達人」頻跑趴逛街
獨／納豆腦出血開刀5節目全面停工　經紀人曝「開工時間表」
北市房仲案進入第3波傳染　黃珊珊：現在不知道誰是源頭
快訊／孫安佐在美涉製槍　判決結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張麗善胞弟涉違法墾山案　3監委現勘「該看的、想看的都有看到」

女控遭刺青師父硬上　監視器揭發真相反要賠償丈夫20萬

靠名人合照加持設局坑騙投資客　台商吸金12億先到牢裡過年

專打不長眼！台中男居檢半夜落跑7小時　市府重罰30萬

快訊／孫安佐在美涉製槍未遂　藝人父母散盡家財救子...判決結果出爐

喝咖啡談事情兩槍爆頭格斃友人　兇手到案兇狠模樣曝光

國中畢業假冒牙醫賺800多萬被沒收　上訴逆轉拿回500多萬

竹聯幫明仁會開放詐騙犯「加盟」　刑事局掃蕩北市3機房

感謝犧牲奉獻　台北市警局邀「因公重傷」5勇警餐敘

男當街遭友人行刑式轟頭連開2槍　兇嫌到案警偵訊中

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

「年後1坪要漲4萬」她怒被當盤子　轉找換約客...結果竟相同

張麗善胞弟涉違法墾山案　3監委現勘「該看的、想看的都有看到」

女控遭刺青師父硬上　監視器揭發真相反要賠償丈夫20萬

靠名人合照加持設局坑騙投資客　台商吸金12億先到牢裡過年

專打不長眼！台中男居檢半夜落跑7小時　市府重罰30萬

快訊／孫安佐在美涉製槍未遂　藝人父母散盡家財救子...判決結果出爐

喝咖啡談事情兩槍爆頭格斃友人　兇手到案兇狠模樣曝光

國中畢業假冒牙醫賺800多萬被沒收　上訴逆轉拿回500多萬

竹聯幫明仁會開放詐騙犯「加盟」　刑事局掃蕩北市3機房

感謝犧牲奉獻　台北市警局邀「因公重傷」5勇警餐敘

男當街遭友人行刑式轟頭連開2槍　兇嫌到案警偵訊中

吃到一半上廁所…馬桶垃圾夾「震驚5字」代誌大條　網笑：美味秘訣

民進黨20立委在「四項公投」一戰建功　蔡英文大動作頒獎表揚

一分鐘教你如何在歡歌APP成為K歌音效達人

屏東阿北寒夜出現屏東空軍機場前　員警據愛心手環助團圓

2021歡歌年度盛典火力全開　多重豪禮發不停

火烤兩吃好滿足！高CP值「百元鍋物」　還有爆米花、冰淇淋吃到飽

蔡頭肝癌病逝！沉默器官「5症狀曝光」　轉移3器官恐已晚期

半導體設備商機旺　從科技ETF找買點

快訊／萊鎂醫董事會通過「終止興櫃掛牌」　將提臨股會討論

確診18533、18561個案足跡重疊　台南新化年貨大街停辦

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

即將／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

快訊／逆向車撞2車！重機騎士重傷

Toyz出資60萬買大麻煙彈轉售　檢今依販毒罪起訴

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

快訊／自小客國道自撞「再被追撞」　夫妻雙亡

快訊／台中驚爆槍擊案！1男「頭部中彈」送醫搶救

更多熱門

相關新聞

女房仲業績慘淡　詐團「撈不到錢」放大招

女房仲業績慘淡　詐團「撈不到錢」放大招

女房仲小B(化名)去年遇到詐騙集團，誤以為自己網購扣款出問題，照指示操作ATM更改設定，試了10張金融卡都失敗，詐團成員發現小B戶頭都沒錢，什麼也撈不到，乾脆嚇唬小B把金融卡晶片都弄壞了，小B把10張金融卡都寄給詐團，從此手機頻繁跳出銀行入帳通知，小B因成人頭帳戶被控涉嫌幫助詐欺。

退休董娘遭詐1200萬　首腦8萬交保了

退休董娘遭詐1200萬　首腦8萬交保了

台中連破3起「假檢警」詐騙案　3百萬追不回

台中連破3起「假檢警」詐騙案　3百萬追不回

業界傳「肥羊名單」助靈骨塔詐騙

業界傳「肥羊名單」助靈骨塔詐騙

規模6.0強震襲菲律賓　暫無海嘯警報

規模6.0強震襲菲律賓　暫無海嘯警報

關鍵字：

台商理事長菲律賓詐騙杜特蒂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土暴增46例、境外增46例

納豆腦出血「第3天最新病況」曝光！

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

快訊／全聯開出1張千萬發票

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

即將／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面