嘉縣警友會理事長交接　新任理事長李鴻坤出身中埔政治望族

▲嘉義縣警察之友會新卸任理事長交接典禮，新任理事長李鴻坤（圖右）自縣長翁章梁手中接下印信。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察之友會26日舉行新卸任理事長交接典禮，縣長翁章梁應邀主持印信交接。翁章梁指出，獲選為理事長的人選，都是地方甚至全縣受人尊敬及具有影響力的仕伸，感謝前理事長曾秋猛8年的奉獻與付出，更感謝新任理事長李鴻坤願意承擔重任，為地方警友一家與治安貢獻心力。

嘉義縣警友會26日舉行會員大會暨新卸任理事長交接典禮，曾秋猛功成身退，由前民防大隊大隊長李鴻坤接任理事長，立委陳明文和蔡易餘都到場致意。

新任第十一屆警友會理事長李鴻坤，父親李文堂曾任中埔鄉長，李家是地方的政治望族，對警政工作相當熟悉，翁章梁相信在李理事長的帶領下，警察之友會組織定能更健全、更茁壯。

卸任理事長曾秋猛擔任欣業集團董事，平日熱心公益，為鄉親提供就業機會，歷經產業外移和金融風暴，企業體屹立不搖，是在地企業模範生，8年前從議長張明達手中接下嘉義縣警察之友會理事長一職，在他的領導下，會員人數逐年增加，現有2500多位會員，組織日益茁壯。

警友會支持警察維護治安，協助警友一家的和諧，更是警政後勤與資源的強力後盾，愛護家鄉和支持警政工作的精神，令人感佩。

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