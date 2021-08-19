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中佛會舉辦超薦法會 　為染疫往生者植福

▲中佛會理事長淨耀法師為疫情祈福 。（圖／圖片來源，新北市慈法禪寺提供，以下同）

▲中佛會理事長淨耀法師為疫情祈福 。（圖／圖片來源，新北市慈法禪寺提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

鑑於疫情警戒，染疫往生者無法舉行公祭與超薦法會，中國佛教會秉持菩薩所緣，緣苦眾生之願力，聯合台灣佛教總會暨中華佛教比丘尼協進會，發動全國縣市佛教會所屬寺院道場，於盂蘭盆盛會之際，為新冠肺炎罹難者、接種疫苗往生者，敬立往生蓮位，並為染疫者虔立延壽祿位；也為因疫情嚴重衝擊的國内整體的經濟，為民生經濟復甦祈福祝禱。

▲中佛會理事長淨耀法師為疫情祈福 。（圖／圖片來源，新北市慈法禪寺提供，以下同）

▲中佛會理事長淨耀法師為疫情祈福 。（圖／圖片來源，新北市慈法禪寺提供，以下同）

新冠疫情衝擊重創全球經濟與人類生計，截至8月16日止，全球累計近2億人確診，逾430多萬人死亡，全台也累計1萬5852人確診，8百多人不幸過世。

中佛會理事長淨耀法師表示，農曆7月15日是民間祭祖超渡鬼魂時間，這次盂蘭盆法會本於人饑己饑、人溺己溺之精神，除了為染疫往生者超薦植福，也希望對遭遇喪親之痛者，盡一份喪親關懷。而疫情爆發可説是人類共業招致，大家痛定思痛，應該深思作為地球村的一員，如何保護環境，不殺生，與所有的動植物和諧相處共存共榮，澤及萬物，遠離禍端。

中佛會結合了台灣佛教總會、中華比丘尼協進會發動所有的理監事以及道場發心為罹難者舉行超渡回向法會，民眾可以與就近寺院道場聯絡，並遵守政府防疫政策實施。

他說，出生與死亡是人生最重要的事，往生儀式尤其隆重，因為這是孝親表現，如今疫情造成台灣八百多人往生，但是家屬連辦報恩慰靈法會都無法辦理，親友們想要見「最後一面」也辦不到，心中的痛苦，精神上的壓力可想而知。藉由超渡法會，希望往生者真正離苦得樂、喪親家屬能夠走出心靈陰影、新冠疫情早日止息、祝禱全球經濟儘速復甦，讓老百姓的痛苦指數能夠舒緩。

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