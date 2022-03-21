　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／內湖停完換新店！今早7：21斷電　台電曝原因

▲▼台電,台灣電力公司,停電,用電,省電,跳電,節電,電費,供電,電力。（圖／記者周宸亘攝）

▲新店區今早也發生停電。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市內湖區成功路五段至金龍路一帶21日凌晨2點10分發生停電，約3000戶受到影響。沒想到今日（21日）一早新店區也傳出在7時21分發生停電，當地居民上網控訴「是哪隻小動物又犧牲了自己嗎？」對此，台電證實的確在7時23分接獲通報，原因是線路設備故障，目前已經派員前往搶修，預計9時25分就能復電。

▼新店網友在PTT發文抱怨停電。（圖／翻攝自PTT）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新店停電。（圖／翻攝自PTT）

台北市內湖區成功路五段至金龍路一帶21日凌晨2點10分發生停電，由於是無預警停電，不少在地鄉民紛紛上PTT詢問，「內湖是不是停電」、「內湖一片黑壓壓」，引發熱議。

據了解，內湖這次停電疑似是鳥類叼著鐵線在電線桿上築巢，導致電線桿短路冒火花，至少有3000戶停電，影響時長約40分鐘。

沒想到內湖停電之後，21日一早新北市新店區也有居民上網PO文控訴停電，「是哪隻小動物又犧牲了自己嗎？」隨後有住在新店區安祥路一帶的居民於臉書社團《我們是新店人！靠北靠木，新店好黑特》PO文中表示，經查詢證實台電已在7時23分接獲通報，目前已經派員前往搶修，預計9時25分復電，停電原因則是線路設備故障。

▼住戶公布查詢結果。（圖／翻攝自Facebook／我們是新店人！靠北靠木，新店好黑特）

新店停電。（圖／翻攝自Facebook／我們是新店人！靠北靠木，新店好黑特）

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

確診足跡到星巴克喝咖啡　2門市緊急閉店消毒

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東方航空疑似殘骸影片

東航波音737客機「斷崖式驟降」　飛機大角度俯衝...132人失聯！

３隻毛小孩塞爆寵物推車！萌貓擠到剩一顆頭：歸剛欸

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

原民婚禮鮮肉帥唱《辣台妹》　最嗨主婚人尬起舞超熱情！

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

確診足跡到星巴克喝咖啡　2門市緊急閉店消毒

這款男人可以嫁！愛妻如命TOP3星座公開…獅子男「絕不讓妻委屈」

柯瑞連2年季末受傷：本季的勇士不同　11戰8場作客成大挑戰

烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

貝克漢把IG「借給烏克蘭醫生」！　揭驚人實況：24小時冒生命危險

飯店買1送1！住進山中紫藤花秘境有免費早、晚餐　再到礁溪泡湯

睡前儀式感不能少！5個「香氛沐浴單品」，讓你放鬆好入眠

快訊／瑞芳軟絲公園3人浮潛1人未上岸　警消海巡急搜

湖人跌到西區第10　昔禁區名將：詹皇該離隊去太陽或費城

女子疑癲癇突然發作　BMW休旅車失控撞上小客車及電箱　

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

生活熱門新聞

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

嘉義確診夫妻遊屏東足跡曝　墾丁凱薩、萬巒海鴻

大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　網見手法嗨喊：拜師了

上班族最愛的網紅TOP 20

星巴克「買1送1縮水了」？內行2字解答

高雄限定？「這張紙」曝南北差異　台北人：沒看過

農遊券估有7萬張用不完！農委會宣布4／6免費送

「穿戰服約會」無預警見家長！男友急解釋...她糗爆了

今天春分！6大禁忌別犯　深夜記得「做1件事」旺整年

一定見過「鞥」！果粉笑曝1動作秒讀出來

機上有台人？台灣分公司：待總部回應

少棒盃突現龍捲風　師生驚喊：上二壘了

更多熱門

相關新聞

建北儲臨時變電所解東區缺電？　台電：無法取代松湖超高壓變電所

建北儲臨時變電所解東區缺電？　台電：無法取代松湖超高壓變電所

今日有訊息指出，台電擬於松湖超高壓變電所未完成前，於北儲用地興建臨時變電所，分擔汐止超高壓變電所負荷，台電對此也發布回應，目前台北市東區用電依靠新北市汐止超高壓變電所供應，但供電能力已接近飽和。台電為舒緩台北東區供電壓力，多年前即已規劃興建松湖超高壓變電所，但屢遭阻力延宕多年，為尋求替代方案，其中北儲臨時變電所亦曾列入評估，惟就法規面須突破、或土地面積不足等因素，評估均無法取代松湖超高壓變電所。

縣長張麗善前往台電雲林區處慰勞基層維護人員

縣長張麗善前往台電雲林區處慰勞基層維護人員

沒蓋松湖變電所汐東線沒電用？侯友宜：汐東線以基隆迴路供電

沒蓋松湖變電所汐東線沒電用？侯友宜：汐東線以基隆迴路供電

「動物害停電」說法卸責？　蘇貞昌：攻擊辛苦工作者無法解決問題

「動物害停電」說法卸責？　蘇貞昌：攻擊辛苦工作者無法解決問題

盜剪桃機電纜太扯　台電員工：傻傻的

盜剪桃機電纜太扯　台電員工：傻傻的

關鍵字：

台電

讀者迴響

熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

哈利、梅根遭傳4年婚玩完！

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

《全明星》粿粿傳懷孕「直播露餡」

男友「狂摳肚臍害她想尿尿」！羞問：通到哪　醫解答了

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

觀眾狂嗆蘇慶儀！楊謹華：謝謝大家走心

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

吳尊宣布1家4口移居大陸！

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面