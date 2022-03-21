快訊／內湖停完換新店！今早7：21斷電　台電曝原因

▲新店區今早也發生停電。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市內湖區成功路五段至金龍路一帶21日凌晨2點10分發生停電，約3000戶受到影響。沒想到今日（21日）一早新店區也傳出在7時21分發生停電，當地居民上網控訴「是哪隻小動物又犧牲了自己嗎？」對此，台電證實的確在7時23分接獲通報，原因是線路設備故障，目前已經派員前往搶修，預計9時25分就能復電。

▼新店網友在PTT發文抱怨停電。（圖／翻攝自PTT）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市內湖區成功路五段至金龍路一帶21日凌晨2點10分發生停電，由於是無預警停電，不少在地鄉民紛紛上PTT詢問，「內湖是不是停電」、「內湖一片黑壓壓」，引發熱議。

據了解，內湖這次停電疑似是鳥類叼著鐵線在電線桿上築巢，導致電線桿短路冒火花，至少有3000戶停電，影響時長約40分鐘。

沒想到內湖停電之後，21日一早新北市新店區也有居民上網PO文控訴停電，「是哪隻小動物又犧牲了自己嗎？」隨後有住在新店區安祥路一帶的居民於臉書社團《我們是新店人！靠北靠木，新店好黑特》PO文中表示，經查詢證實台電已在7時23分接獲通報，目前已經派員前往搶修，預計9時25分復電，停電原因則是線路設備故障。

▼住戶公布查詢結果。（圖／翻攝自Facebook／我們是新店人！靠北靠木，新店好黑特）