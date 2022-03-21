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疫苗打氣降　專家曝1前提：1600萬劑莫德納絕對會浪費

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心20日公布新增3例本土個案，分別為台北市、嘉義縣和台南市各1例。而隨著本土疫情趨緩，民眾接種疫苗的速度也跟著變慢，中華民國防疫學會理事長王任賢坦言，基礎型莫德納對Omicron已經無效，若接下來到貨的莫德納都是基礎型，民眾施打意願低，到時候剩下的1600萬劑莫德納絕對都會浪費。

▲▼蔡炳坤視察花博莫德納隨到隨打，現場打氣不佳。（圖／記者袁茵攝）

▲新冠疫苗打氣似乎正在下降。（資料照／記者袁茵攝）

1922疫苗平台第27期追加劑上週五（18日）截止預約，指揮中心發言人莊人祥表示，本期提供100萬劑疫苗量能，總計有14.8萬人完成預約，預約率14.81％，其中莫德納10萬人預約最多，接著是BNT4.1萬人，高端近5000人，AZ則僅1000多人。

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根據《中時新聞網》報導，中華民國防疫學會理事長王任賢認為，我國今年訂購2000萬劑莫德納，還有1600萬劑尚未到貨，但基礎型莫德納已經被證實對Omicron無效，也無法對抗變種病毒，若接下來到貨的都是基礎型，民眾施打意願低，這1600萬劑到時絕對會浪費，而總統蔡英文和行政院長蘇貞昌都說買的是次世代疫苗，不能因為生產不出就被迫收舊款疫苗，這樣的行為明顯違約，一定要全部作廢，否則政府得負起很大的責任。

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲王任賢擔心未到貨的莫德納會浪費掉。（資料照／記者湯興漢攝）

根據疾管署19日公布的最新統計資料顯示，目前我國已有4895萬4969人次完成疫苗接種，包含AZ接種1521萬4457人次，莫德納接種1605萬8478人次，高端接種212萬7557人次，BNT接種1555萬4477人次；新冠疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.28％、第2劑77.91％、基礎加強劑接種率0.81％、追加劑接種率47.93％。

由於在先前確診的本土個案中，嘉義市30多歲男性（案21792）曾接種兩劑BNT疫苗，仍在3月14日出現不適症狀，經快篩確診，CT值11.4。指揮中心次呼籲，除了建議符合資格的民眾接種第三劑外，平時也要落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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