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快訊／大陸吉林市宣布封城4天　400萬人一律只能網購

▲▼吉林長春新冠肺炎 (COVID-19) 爆發。（圖／路透）

▲吉林新冠肺炎爆發，圖為長春市。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

大陸吉林省吉林市宣布封城4天，全域實施靜態管理，吉林市疫情防控指揮部研究決定，對全市將嚴格執行社區管控，民眾每2至3天可網購生活物資，再由相關人員配送過去。

吉林省疫情仍嚴峻，戶籍人口超過400萬，19日（六）新增本土確診1191例，包括長春市833例、吉林市327例、四平市24例、延邊朝鮮族自治州5例以及松原市2例。

▲▼吉林長春新冠肺炎 (COVID-19) 爆發。（圖／路透）

公告如下：

一、自3月21日0時至3月25日0時，實施全域靜態管理，封控區人員禁止出戶，管控區人員禁止出單元（參加核酸採樣即出即回）。

二、管控區居民每2至3天在線上訂購生活物資一次，由下沉機關幹部、社區工作人員、物業工作人員、志願者配送至單元門口的貨物接收桌，居民自行消毒後，錯時錯峰取走。

三、小區內部便利店、超市禁止開門營業，允許電話、網上購物，由商家配送至單元門口貨物接收桌，消毒後無接觸自行取走。

四、保民生企業員工、機關企事業單位參加疫情防控人員、疫情防控志願者、公安干警必須持有「兩證」（有效證件及製式工作證）及核酸陰性證明、掃碼、測溫後方可進出卡口，其他人員一律不允許出入卡口。

五、下沉民警、派出所片警及輔警要不定時對轄區進行巡邏，加強卡口管理，維護核酸檢測秩序，防止小區人員聚集。

▲▼吉林省長春市疫情。（圖／CFP）

▲吉林省長春市疫情。（圖／CFP）

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