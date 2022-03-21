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大陸 大陸焦點 特派現場

陸再增4331本土感染　上海激增758例「連2天創新高」

▲▼上海疫情,貨櫃,集裝箱。（圖／路透社）

▲儘管多地進行「封閉」管控，仍難擋omicron擴散。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

Omicron變種株在大陸多地持續蔓延，20日新增本土確診1947例、本土無症狀患者2384例，累計4331例感染個案。上海繼19日單日激增509例創新高後，20日再度打破紀錄，新增758個感染病例。

據大陸國家衛健委通報，20日新增確診2027例，其中本土確診佔1947例，分別是吉林1542例，其中長春市1079例、吉林市452例、四平市8例、延邊朝鮮族自治州2例、松原市1例；福建154例，其中泉州市129例、莆田市20例、漳州市3例、廈門市2例；河北51例；廣東38例；遼寧35例；黑龍江27例；上海24例；天津18例；陝西14例；山東13例；湖南10例；甘肅6例；北京4例；雲南4例；內蒙古2例；浙江2例；江西1例；河南1例；重慶1例。

確診個案中，包含54例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。新增疑似病例6例，均為境外輸入病例，均在上海。

▲▼上海疫情,貨櫃,集裝箱。（圖／路透社）

▲上海疫情創紀錄。（圖／路透社）

無症狀患者方面，20日新增2492例，本土佔2384例，分別是上海734例；吉林549例；河北356例；山東286例；遼寧109例；福建107例；江蘇58例；江西33例；甘肅27例；雲南25例；廣西21例；浙江16例；廣東16例；黑龍江14例；安徽10例；河南9例；天津7例；內蒙古5例；海南1例；重慶1例。

無症狀患者中，當日轉為確診病例77例，境外輸入佔23例；當日解除醫學觀察284例，境外輸入佔122例；尚在醫學觀察的無症狀感染者18327例，境外輸入佔1658例。

值得注意的是，上海19日單日激增509例，創下新高；20日新增758個感染病例，分別是24例確診、734例無症狀患者，再度打破疫情2年多來的紀錄，且無症狀個案為全大陸最多，比排在第二的吉林，足足多出185例。

上海市衛生健康委主任鄔驚雷20日表示，上海當前疫情傳播是多鏈條的，疫調溯源的工作難度在加大，因此改變策略，不限於之前的密切接觸者、次密接和風險人群的篩查，而決定以大規模的人群篩查，尋找隱匿的傳播風險，加快社會面清零。

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