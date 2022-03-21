與確診校長出席同場餐會　陳明文脫罩致詞照曝！深夜臉書道歉

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義縣民雄鄉秀林國小校長確診，還爆出曾與縣長翁章梁、立委陳明文一同參加餐敘活動，掀起各界熱議。陳明文20日深夜在臉書發表一篇211字的文章道歉，並表示會在21日早上主動向嘉義縣衛生局提出違反事宜並放棄陳述意見，直接接受處罰。

▲詹琬蓁公布陳明文脫罩致詞的照片。（圖／翻攝自Facebook／詹琬蓁超級認真，下同）

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秀林國小校長確診，還曾與縣長翁章梁、立委陳明文出席民雄鄉公所村鄰長聯誼餐會，對此，衛生局緊急通知翁章梁及大約140名國中小校長、該個案任職國小約300名師生進行採檢，另外學校也要停課10天。而翁章梁、陳明文隨後也透過臉書及辦公室發表聲明，確認篩檢結果為陰性。

嘉義縣議員詹琬蓁20日在臉書PO出一張民眾提供的照片，是嘉義縣新港鄉姊妹連線婦女權利協進會第五屆第三次會員大會，照片中的人在致詞時將口罩拉到下巴，「大家看得出來脫口罩說話的人是誰嗎？如果我沒記錯，不是昨天（指19日）才採檢完？」、「10天乖乖在家自主健康管理，不要去參加活動聚餐很難嗎？10天沒參加活動你（妳）不會因此落選」，暗指陳明文違反防疫規定。

▲詹琬蓁暗指陳明文違反防疫規定。

對此，陳明文20日深夜在臉書PO出一篇211字的文章，針對出席公開活動違反「COVID-19採檢後注意事項」鄭重向社會各界致歉，他已經向立法院請假一天，在家自我健康監測，也會在21日一早主動向嘉義縣衛生局提出違反事宜並放棄陳述意見，直接接受處罰。

陳明文臉書全文如下：

針對本人今日（3/20）出席公開活動違反「COVID-19採檢後注意事項」一事，本人在此鄭重地向社會各界致歉。

為符合「COVID-19採檢後注意事項」，採檢後三天內避免出入公共場所及搭乘大眾運輸工具之規定，本人明日（3/21）已向立法院請假一日，在家自我健康監測。

此次個人疏失造成社會各界紛擾，本人認為理應受罰，於明天（3/21）一早將主動向嘉義縣衛生局提出違反事宜並放棄陳述意見，直接接受處罰。日後本人定會全力遵守相關規定，配合政府落實防疫政策。

阿文再次跟大家抱歉！

▼陳明文深夜道歉。（圖／翻攝自Facebook／陳明文）