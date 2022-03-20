東大女想嫁…玩交友軟體「學歷嚇跑50男」：一堆人說不在意都騙人

▲東大學歷嚇跑50人，櫻花妹婚活狂被拒絕，苦笑「說不在意還是會比較」。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

日本男女在到適婚年齡後若仍未婚，可能會選擇進行「婚活」，包含聯誼、相親、快速約會及玩交友軟體等，各種尋找結婚對象的活動。一名日本女子Arare（化名）表示，她自認容貌不差，也經常受到異性讚美，但在交友軟體上，卻先後被約50名男性拒絕，原因是她的東京大學學歷。

根據文春ONLINE報導，Arare表示，她當初考上東大時，其實媽媽反對她去讀，認為她讀東大後，未來會嫁不出去，正式進入東大就讀後，還有學長告訴她，如果沒有在畢業前找到對象，畢業後找對象可能會很困難，當時她還沒有特別的想法，直到真的想結婚時，她才發現10年前媽媽跟學長的話都實現了。

Arare說，她畢業後優先拚事業，直到29歲時發現，身邊的親朋好友幾乎都已經結婚，讓她產生想要結婚的念頭，因此開始使用交友軟體認識異性，不料接下來2年半的時間內，先後認識了50多名男性，卻沒有人願意跟她交往。

她原本擔心是自己容貌太差，但交友過程中有不少人稱讚過她的長相，所以「學歷」是最大的問題，像是有些人聲稱「不在乎學歷」，但那些人仍會隱隱跟她較勁，試圖證明能力不輸東大畢業的她。

▲Arare說，儘管有些人聲稱「不在乎學歷」，但仍會隱隱跟她較勁，試圖證明能力不輸她。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

直到她33歲那年，好不容易與同為東大畢業的男性結婚，婚姻生活也出現許多問題，像是她負責大部分的家事，一天三餐也是100％全由她處理，當她建議老公做菜時，老公卻叫她去學「總體經濟學」，由擅長煮飯的她負責三餐，才是最有效率的作法。

Arare後來也開設個人部落格，分享自己在婚活中、婚姻中碰上的事件及挫折，因此在網路上收穫不少粉絲。根據她後續分享的文章中，經過一段時間與老公的相處及溝通後，老公也慢慢變得會幫忙，婚姻生活算是越來越好，可喜可賀。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完