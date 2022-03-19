乖巧女遭羞辱黃臉婆！暖心公公「安慰到床上」…髮廊公休意外曝不倫

▲女子走投無路之下，只能尋求公公的安慰，最後竟安慰到床上去。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

女子被丈夫娶進門，最後竟愛上公公！命理師廖美然日前分享，一名女子婚後被丈夫冷落，婆婆也不願幫忙，甚至出言數落，走投無路之下，只能跑去找公公訴苦，沒想到一發不可收拾，竟然安慰到床上去，最後因為髮廊公休，2人的不倫戀情才曝光。

廖美然在節目《新聞挖挖哇》分享，這名女子的思想十分傳統，個性單純、也相當善良，丈夫看上了這一點，於是將人娶進門。

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丈夫擔任的是業務工作，做得有聲有色，沒想到嫌棄結婚久了「不夠刺激」，孩子出生以後，更是常常不回家，還嗆聲「妳這個黃臉婆」。

▲丈夫看上女子的乖巧、單純，婚後卻嫌棄沒刺激感。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



女子除了原先的工作，還要獨力照顧2名子女，每晚等丈夫回家，對方不是喝得醉醺醺的，就是身上有醃脂、香水味，向丈夫表達不滿，還被嗆聲「我看到妳這個黃臉婆真的很噁心」。

女子十分無助，跑去找婆婆訴苦，希望能得到協助，婆婆卻力挺自己的兒子，還說「妳就知道我兒子是業務，哪個業務不用交際應酬，妳的度量怎麼這麼小」。

女子聽完婆婆的回應，對未來的生活感到絕望，所幸公公能夠體諒，跑來出言安慰。女子發現公公明事理，久而久之有什麼不滿、不開心，都跑來找公公尋求安慰，公公也承諾「我兒子不疼妳，公公來疼」，沒想到2人最後竟疼到床上去。

▼公公喊出「我兒子不疼妳，公公來疼」，最後2人竟疼到床上去。（示意圖／免費圖庫Pexels）



之所以會被發現，則是婆婆某次外出買菜時，要順便去髮廊燙頭髮，到場才發現髮廊公休，於是提前回家，沒想到丈夫竟在媳婦的房間裡、門還鎖著，敲門半天也沒人出來，氣得要將2人告上法院。

女子最後不曉得該如何是好，才來詢問廖美然，希望能得到建議。廖美然則建議，女子之所以會選擇公公，是受到環境所逼，現在應該過出自己的人生，最後2人離婚收場，女子也遇到更好的對象，過得比以前更幸福。