　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

乖巧女遭羞辱黃臉婆！暖心公公「安慰到床上」…髮廊公休意外曝不倫

▲▼示意圖,社會,旅館,偷情,小三,摩鐵,性侵,暴力,成人,女,女孩,社會,背影,少女,囚禁,未婚,懷孕,猥褻,壓頭,色情（圖／123RF）

▲女子走投無路之下，只能尋求公公的安慰，最後竟安慰到床上去。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

女子被丈夫娶進門，最後竟愛上公公！命理師廖美然日前分享，一名女子婚後被丈夫冷落，婆婆也不願幫忙，甚至出言數落，走投無路之下，只能跑去找公公訴苦，沒想到一發不可收拾，竟然安慰到床上去，最後因為髮廊公休，2人的不倫戀情才曝光。

廖美然在節目《新聞挖挖哇》分享，這名女子的思想十分傳統，個性單純、也相當善良，丈夫看上了這一點，於是將人娶進門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

丈夫擔任的是業務工作，做得有聲有色，沒想到嫌棄結婚久了「不夠刺激」，孩子出生以後，更是常常不回家，還嗆聲「妳這個黃臉婆」。

▲▼出軌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲丈夫看上女子的乖巧、單純，婚後卻嫌棄沒刺激感。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

女子除了原先的工作，還要獨力照顧2名子女，每晚等丈夫回家，對方不是喝得醉醺醺的，就是身上有醃脂、香水味，向丈夫表達不滿，還被嗆聲「我看到妳這個黃臉婆真的很噁心」。

女子十分無助，跑去找婆婆訴苦，希望能得到協助，婆婆卻力挺自己的兒子，還說「妳就知道我兒子是業務，哪個業務不用交際應酬，妳的度量怎麼這麼小」。

女子聽完婆婆的回應，對未來的生活感到絕望，所幸公公能夠體諒，跑來出言安慰。女子發現公公明事理，久而久之有什麼不滿、不開心，都跑來找公公尋求安慰，公公也承諾「我兒子不疼妳，公公來疼」，沒想到2人最後竟疼到床上去。

▼公公喊出「我兒子不疼妳，公公來疼」，最後2人竟疼到床上去。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

之所以會被發現，則是婆婆某次外出買菜時，要順便去髮廊燙頭髮，到場才發現髮廊公休，於是提前回家，沒想到丈夫竟在媳婦的房間裡、門還鎖著，敲門半天也沒人出來，氣得要將2人告上法院。

女子最後不曉得該如何是好，才來詢問廖美然，希望能得到建議。廖美然則建議，女子之所以會選擇公公，是受到環境所逼，現在應該過出自己的人生，最後2人離婚收場，女子也遇到更好的對象，過得比以前更幸福。

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

騎士台七乙過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

北市本土+1　男參加嘉義婚宴確診　曾赴家樂福三民店、士林夜市

淡淡酒香！5步驟輕鬆做「啤酒蝦」　最簡單調味吃出鮮甜感

被要求多陪孩子！家長怒嗆「我有付學費」…資深師吐絕望心聲

採檢後症狀緩解但未知結果 　莊人祥：不能趴趴走須健康監測10天

鋒面明起接近！2波全台大雨報到時間曝　1圖秒懂一週暴跌9度

不是Omicron！台灣最大敵人是它　醫：香港1個月死5千人

不熟同學炸喜帖！她參加完「卻被刪好友」　網見細節讚：仇算報了

開眼界！正妹董娘推的大師級冰桶可買雙B　銀製魚盤價格更嚇人

最硬教召14天生活曝「比新訓輕鬆」！他讚伙食超好：吃外送便當

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

騎士台七乙過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

北市本土+1　男參加嘉義婚宴確診　曾赴家樂福三民店、士林夜市

淡淡酒香！5步驟輕鬆做「啤酒蝦」　最簡單調味吃出鮮甜感

被要求多陪孩子！家長怒嗆「我有付學費」…資深師吐絕望心聲

採檢後症狀緩解但未知結果 　莊人祥：不能趴趴走須健康監測10天

鋒面明起接近！2波全台大雨報到時間曝　1圖秒懂一週暴跌9度

不是Omicron！台灣最大敵人是它　醫：香港1個月死5千人

不熟同學炸喜帖！她參加完「卻被刪好友」　網見細節讚：仇算報了

開眼界！正妹董娘推的大師級冰桶可買雙B　銀製魚盤價格更嚇人

最硬教召14天生活曝「比新訓輕鬆」！他讚伙食超好：吃外送便當

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士台七乙過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

王凱裕、蘇嘉嫻奪MVP　UBA男子組個人獎竟「2人包辦」

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

雷／《華燈》「1謎底」沒解開：到底是什麼

沙士24罐75元！一張照片揭密「洗單暗黑手法」

鋒面明起接近！2波全台大雨報到時間曝

不熟同學炸喜帖！她1招反制被讚爆

大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　網見手法嗨喊：拜師了

搶博愛座影片瘋傳　老人嗆盲人

小一數學「45空2格變25」家長崩潰

比新訓輕鬆！他曝最硬教召14天生活：伙食超好

花80元喝平價版星冰樂！她驚：幾乎沒差

不是惡作劇　外送員接到「4萬元披薩單」！

館長健身房出事：會員所有損失由我一人承擔

「客自備環保杯」求幫水倒掉　店員轉瓶蓋崩潰

更多熱門

相關新聞

梁維珊／分居夫妻的財產分配比例

梁維珊／分居夫妻的財產分配比例

很多高齡者都不敢提出離婚訴訟，因為擔心對方反請求夫妻財產分配，但現在不把握機會離婚，未來對方還是可能請求財產分配。法院決定夫妻財產該如何分配的時候，會考量雙方對家庭付出的狀況與分居時間久暫、婚後財產取得時間等因素，並非直接二話不說、平均分配。

貸款買重機界法拉利！女車友嗆雙寶媽

貸款買重機界法拉利！女車友嗆雙寶媽

獨／玩重機被帶壞！雙寶媽喊話小5歲老公：懂事點

獨／玩重機被帶壞！雙寶媽喊話小5歲老公：懂事點

今年要結婚...賓士後座男中彈腦死拔管器捐

今年要結婚...賓士後座男中彈腦死拔管器捐

夫下班不洗澡「全身汗味躺床」　她崩潰：噁到想吐

夫下班不洗澡「全身汗味躺床」　她崩潰：噁到想吐

關鍵字：

結婚離婚公公丈夫

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面