不熟同學炸喜帖！她參加完「卻被刪好友」　網見細節讚：仇算報了

▲原PO最後還是去參加婚禮了。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

收到紅色炸彈不稀奇，收到點頭之交的紅色炸彈才讓人匪夷所思，就有一名女網友發文表示，日前「有結下仇恨過」的同學邀請她去參加婚禮，雖然內心有些不願意，但左思右想還是赴約了；只是去完以後，她就被對方刪好友。貼文曝光後，引發網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，提到班上以前有個同學總愛欺負她，兩人因而「結下仇恨」；怎料日前，「他突然的發訊息給我，邀請我去參加他的婚禮」。原PO當時心想，兩人頂多算是點頭之交，甚至連在網路上也沒什麼互動，「突然要找我去參加他們婚禮，應該也只是想賺禮金？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO只包了200元。（示意圖／達志影像）

話是這麼說，不過原PO最後還是決定參加。婚宴當天，她一個人去，並且只包了200元的禮金給那個同學，由於金額少，所以「後面結果想必就是我被對方刪除好友了！」對此，她就笑說自己是不是有點太殘忍？大家不要想揍她！

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「我覺得去吃，然後包200元真的很爽耶！比不去、不包還好」、「被欺負？包100元就好」、「包200元，學校被霸凌這仇算報了」、「包200元，你再帶一個人去」、「200塊剛剛好而已啊！對於只是為了賺禮金的人，200塊就可以打發掉了」、「臉皮真厚，還敢發喜帖給你」。不過也有網友搖頭，「已讀不回啊！你幹嘛浪費200元」、「為什麼要浪費200塊」。

您可能感興趣...

►台北2人參加婚宴「包3600元很失禮」 網點1關鍵：不是常識嗎？

►好友結婚要回包多少？網看「金額」急喊：喪禮才在包...8也是大忌

►喜宴吃一半！賓客見「這道菜上桌」全跑光 網傻了：你還留著吃？