今年要結婚了…賓士後座男中彈腦死　母心碎答應拔管捐「一器官」

▲鍾男萬萬沒想到，上了朋友的賓士車竟遇上此劫。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北中和區一輛賓士10日晚間11時許拒檢且加速逃逸，遭巡邏警連開3槍，後座的27歲鍾姓男子頭部中彈送醫，16日晚間8點40分由院方確定腦死，鍾男的母親稍早受訪表示，已經決定器捐，確定會先摘除眼角膜，其他部位將等法醫解剖評估後再決定是否能捐；目前正在諮詢，會審慎考慮是否申請國賠。

警方事後調查發現，賓士駕駛為29歲林姓男，車上載有21歲藍女、29歲洪男以及27歲鍾男，分別坐在車上的副駕駛座、左後座以及右後座，除了鍾男以外，車上的人分別有結夥攜凶器強盜、持三級毒品、傷害、偽造文書、行使偽造特種文書、槍砲彈藥刀械管制條例、不能安全駕駛等多項前科。

▲警方連開3槍後，賓士車仍加速逃逸，最後在圓通路的巷子裡停下。（圖／記者陳雕文翻攝）

事件發生在10日深夜11時許，林男駕駛偽造車牌的賓士，載著藍女從宜蘭北上，要來載洪、鍾到永和區的酒吧小聚，遇警方攔查才心虛加速逃跑。由於林男沿途闖紅燈危險駕駛，警員為了維護其他用路人的安全，因此連開3槍，未料擊中後座鍾男的後腦。

▲鍾男的母親11日開記者會泣訴警方執法不當，並強調兒子很帥也是個暖男。（圖／記者陳雕文翻攝）

鍾母得知兒子中彈，連夜從台南北上，痛批「警方執法不當」，還說兒子原先很帥且是個暖男，原本預計在今年要跟女友結婚了，如今卻只能躺在病床上一動也不動。

到了16日晚間8點40分，醫院診斷鍾男腦死，鍾母決定拔管放棄急救，並同意器捐，讓兒子遺愛人間。鍾母表示，已經對開車的林男提告，至於是否要對開槍警員求償，或是申請國賠，都還在審慎評估中。