亂入「禁區」害大湖草莓季路口癱了　「兇手」遭瞬間電擊斃命

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

正值苗栗大湖草莓採收尾聲，許多民眾都趁機前往大湖採收又大又甜還划算的草莓，光台3線、台72線和苗62之2線等路段，光單個假日就湧入數萬人車，未料就在遊客離開的尖峰時段，卻突然發生紅綠燈當機，事後公路總局檢查，才發現禍首竟一隻鑽進號誌箱的壁虎，壁虎亂入不只造成號誌跳電交通打結，自己也因瞬間觸電而當場斃命。

▲上週六位於大湖台3線、台72線和苗62之2線路口因為一隻壁虎害得交通打結。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



上週六下午，台3線與台72線交岔路口行車管制號誌突然失去運作，員警打開號誌箱檢視及重新開啟總電源，仍然無法正常運作。

適逢下午為離開風景區尖峰時段，也出現間歇性車流，警方快速出動10名人力協助排除交通障礙及交通疏導，並同步通知養護單位苗栗工務段派員檢修，不到半小時就先行恢復供電，紅綠燈也正常運作。

▲工務人員在號誌燈控制箱內發現壁虎屍體。

經過工務段人員連日查明故障原因，懷疑可能是壁虎跑進號誌箱內控制器，導致電線短路進而跳電，與電力不足沒有關聯性，修復人員亦使用「矽立康」密封劑補強控制器周邊縫隙，防止壁虎再鑽進，經過一週時間測試均正常運作，無再跳電情形。

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