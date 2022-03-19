北市「再興社區」牆恐怖崩塌畫面曝光　慶生會中斷...孩童急避難

記者邱中岳、林冠吟／台北報導

台北市文山區再興社區19日下午1時許發生一起外牆大面積倒塌事件！該棟大樓5樓外牆陽台因不明原因，大量磁磚突崩落砸地，連帶波及4樓與3樓陽台，崩塌瞬間揚起大量粉塵，並砸中1樓停放的車輛，7人座的休旅車慘成敞篷車，所幸並無人員傷亡。而位在隔壁棟的關愛之家，聽見異響出來查看後，也緊急將大批正在舉辦慶生會的孩童疏散。

▲再興社區外牆大面積倒塌。（圖／記者邱中岳翻攝）



該棟坍塌的大樓5樓的女兒牆因不明原因崩塌後，隔壁棟的關愛之家聽見異響也出來查看，未料卻看見一整片斷垣殘壁，磁磚大面積崩落，揚起陣陣粉塵，憂心後續坍塌情形恐會持續，以致波及關愛之家，因此緊急對孩童疏難，到場的員警更是一手一個將孩童拎出現場。

▲再興社區外牆崩落，驚險疏散畫面曝光 。（圖／記者邱中岳翻攝）



文山再興關愛之家原為收留愛滋病人 、小孩，後經居民抗議，要求關愛之家撤離，歷經漫長訴訟，最終獲得勝訴免於被迫搬離，後續改成收容移工、移工的小孩，而19日則是之前照顧的移工小孩來慶生，所幸孩童僅受驚嚇，無人傷亡。而台北市副市長黃珊珊接獲消息後，也緊急到場關心。

▲再興社區外牆陽台坍塌，黃珊珊到場關心。（圖／記者邱中岳攝）

對此關愛之家創辦人楊小姐表示，關愛之家後續買下5樓後，便有發現頂樓的公共空間有出現裂痕破損的情形，經台北市結構工程工業技師公會勘查後發現，頂樓共用區域損害較為嚴重的地方為5樓北側與西側陽台頂版斷裂處，建議應盡速拆除措施再重建。

而4、5樓的中央樓梯間平台梁與牆壁，則有不規則裂縫與外牆磁磚剝落的情形、另5樓西北側圓弧型磁磚外牆，也有水平裂痕、隆起現象，建議應敲除磁磚重新施作，不料才剛鑑定完，還來不及做出補強工程，頂樓女兒牆就突然塌陷砸地。

▲▼再興社區外牆陽台坍塌，關愛之家負責人楊小姐表示，先前就有察覺到頂樓女兒牆有裂縫。（圖／記者邱中岳攝）

