再興社區外牆崩塌！住戶「回不了家」滿臉無語　黃珊珊：善後為先

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

台北市文山區再興社區大樓5樓陽台外牆19日突然大面積倒塌，連帶波及到4樓與3樓陽台，大量碎磁磚墜落砸中1樓車輛，7人座的休旅車瞬間變成敞篷車，所幸並無人員傷亡。警消人員到場緊急疏散大樓住戶，而台北市副市長黃珊珊也到場了解狀況表示，目前會先將原來的住戶共7戶安置於他處，另外這兩天也會派員警到場24小時管制。

▲再興社區外牆倒塌，住戶有家歸不得，滿是無奈。（圖／記者邱中岳攝）

該社區大樓5樓陽台女兒牆今下午不明原因倒塌，事發瞬間現場揚起大量粉塵，現場還有大片未掉落的殘餘磁磚垂掛在空中，畫面險象環生。警消人員獲報到場，緊急疏散全棟住戶，大批住戶在大樓外仰頭望著住家卻歸不得，臉上滿是無語。

▲再興社區外牆崩塌，黃珊珊到場了解狀況。（圖／記者邱中岳攝）

台北市副市長黃珊珊接獲消息後，也緊急到場關心。黃珊珊表示，目前會先安置原來的住戶，大約有7戶，而後續也會請建管處前來確認結構，若安全無虞，才會讓住戶回到自己住處，另外，大樓外道路也會派員警到場24小時管制，「目前將會以善後為先，後續責任歸屬之後再解決」。

▲▼再興社區外牆大面積倒塌，倒塌瞬間揚起大量粉塵。（圖／記者邱中岳翻攝）