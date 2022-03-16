春分限定黃道光＋今年唯一金星大距　本週末連袂登場

▲春分限定黃道光（呈三角錐狀的微弱白光），本週末登場。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

近期天氣穩定，也是天文迷欣賞天象的好時機，台北市立天文科學教育館今天（16日）表示，春分限定的黃道光，還有今年唯一金星大距，是這週末假期兩天觀賞的最佳時機，黃道光出現天黑後的西方天空，金星大距則出現在黎明前的東方天空，民眾若到大自然走走，不妨抬頭觀賞一下只有特定時段較易看見的黃道光與超亮的金星。

台北天文館表示，黃道光是太陽系內塵埃粒子散射陽光所形成的微弱亮光，在春、秋分前後一兩週最容易看見，今年春分在3月20日，也就是週日，太陽在這一天剛好通過地球赤道面與軌道面（黃道）在天球上的交點（春分點），從正東方升起，正西方落下，晝夜等長，之後晝漸長、夜漸短，直到夏至為止。

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台北天文館指出，在春分前後，黃道與地面接近垂直，所以沿著黃道出現的黃道光，能向上沿伸到天空較高處，最高可達仰角70度，相對比較容易看見，民眾若想觀賞這難得一見的現象，則要把握春分前後天黑後約兩三小時內，往西方天空眺望，呈三角錐狀的微弱白光就是黃道光。

▼今年唯一一場金星大距，本週末登場，圖為模擬畫面。（圖／台北天文館提供）

至於今年唯一一次最適合觀察金星的「大距（太陽-金星-地球三者成直角的時刻）」，台北天文館表示，金星是天空中除太陽和月亮之外最亮的天體，自古就有「太白金星」等稱呼，由於金星是距離地球最近的行星、離太陽也近，加上許多能反射陽光的雲層大比例覆蓋於金星外層，因此非常明亮，這次「金星西大距」發生在3月20日這一天，前後一週內的凌晨4時到天亮前，民眾都可在東方天空看見金星，以小望遠鏡觀察還可看出其弦月狀的外觀。