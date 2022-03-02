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社會 社會焦點 保障人權

女乾屍躺三重空屋嚇壞整棟住戶　命理專家揭亡者「3等級怨念」

▲三重出現一具女乾屍，死亡逾月嚇壞整棟人。（圖／ETtoday資料照）

▲三重空屋出現一具女乾屍，死亡逾月嚇壞屋主和整棟住戶。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

新北市三重區一棟公寓6樓屋頂有間鐵皮加蓋的空屋，屋內床上竟躺著一具死亡逾月的女乾屍，嚇壞屋主和整棟住戶，擔心死者是否會陰魂不散，讓附近不得安寧，命理專家楊登嵙教授表示，該女子應是病死或是自然死亡，不是自殺或他殺，因此怨念不深，只要家屬到場招魂帶去，屋主在屋內遍灑淨符，應該就會平息，住戶不用過度憂心。

▲命理專家楊登嵙（右）認為，死者怨念不深，只要家屬陰魂、屋主灑淨符就能平息。（圖／楊登嵙提供）

▲命理專家楊登嵙（右）認為，死者怨念不深，只要家屬招魂、屋主灑淨符就能平息。（圖／楊登嵙提供）

三重區一名宗姓屋主上月28日上午10點多，爬到6樓鐵皮加蓋的套房要整理，一開門赫然看到床上一具女乾屍，他嚇得趕緊報案，宗說，該套房已有2年無人居住，沒有上鎖，可能是死者自行進入，警方到場發現無打鬥或破壞跡象，遺體無外傷或抵禦性傷口，已排除他殺，不過，消息傳出後，卻讓整棟住戶受到嚴重驚嚇。

命理專家楊登嵙表示，死亡所產生的怨念有三種等級，最嚴重的是感情不順、鑽牛角尖而自殺或上吊，而且還故意穿紅衣，做鬼也要報復；其次是刑案被殺、冤枉而死，最後是因病死亡如久病厭世，他認為這件女乾屍應是病死，怨念最輕。

楊建議，家屬到場招魂帶祂走之後，屋主去廟裡求些淨符，燒掉淨符遍灑屋內，屋內就乾淨了，不會出現靈異現象，亡魂也不會四處飄盪，住戶也不用過度緊張，可以續住。

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