把握1年僅1次轉運機會！土地公生日「補財庫」　做對4步驟今年發

▲今天是土地公聖誕，也稱為「頭牙」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者許宥孺／高雄報導

今天是土地公聖誕，也稱為「頭牙」，由於土地公代表地方的財神，個人及許多公司都會準備供品祭拜「補財庫」。命理大師楊登嵙就透露祭拜4步驟，把握一年僅1次的轉運機會，請土地公保佑大發利市。

命理師楊登嵙教授指出，每年農曆二月初二是土地公的聖誕，也是台灣民間信仰習俗中的「頭牙」，農曆每月的初二、十六祭祀，稱為「做牙」，又稱「牙祭」，農曆十二月十六日就是民間俗稱的「尾牙」，俗語：「頭牙不做，尾牙空；尾牙無作，年年空。」由此可見「頭牙」的重要性。

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▲台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙。（圖／楊登嵙教授提供）

民俗有：「二月二，龍抬頭，大倉滿，小倉流。」、「二月二，龍抬頭，金子銀子滿地流。」的諺語。由於土地公代表地方的財神，個人及許多公司都會準備供品祭拜「補財庫」，利用這一年只有一次的轉運機會，保佑今年旺財、大發利市。楊登嵙教授也提供祭拜土地公的4步驟，想轉運的民眾不妨一試。

▲供品可挑「招你來早旺」:香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨。（圖／記者蔡佩旻攝）

一、供品：

1. 麻糬(黏錢):傳說土地公年紀大，牙齒不好，所以喜歡吃軟的東西，而且麻糬也象徵著黏錢。

2. 糕點(業績高升)：土地公喜歡吃甜食，所以可以祭拜發糕、年糕、小糕點類的點心。

3. 帶殼花生(開運):代表「剝殼開運」的帶殼花生。

4. 水果「招你來早旺」:香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨，有「招你來這旺」正能量涵義。

5. 三色金:壽金、刈金、福金。

6. 「錢母」:十二枚硬幣。

二、參拜時間：

俗話說：「頭牙早，尾牙晚。」早上到中午之間為佳，避免下午參拜，認為土地公是老人家，下午有午睡的習慣，盡量不要在下午打擾土地公。

三、禱告：

要明確跟土地公報出自己的名字、出生年月日、住家及上班公司地址，祈求土地公賜財運、財氣，要擲出1個聖杯，才表示土地公答應，加持完成，若擲不到聖杯，可以懇請土地公保佑幫忙，逢凶化吉並賜財運、財氣，表明未來會更加努力，講完後再請土地公賜1個聖杯。祭拜結束後，也要誠摯向土地公感謝對自己的保佑，祭拜儀式才算順利完成。

四、自製「錢母」補財庫：

準備好十二枚硬幣，最好是金色的五十元硬幣，在拜拜時當作「錢母」，自備容器裝土地公廟裡的水，在家裡拜拜則使用家中的水，將十二枚硬幣與該水煮沸，取出後晾乾，這十二枚硬幣就變成「錢母」，這「錢母」可以放在家裡或公司財位或聚寶盆內，也可以攜帶在身上轉運、旺財運。

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