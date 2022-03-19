酒駕撞死人肇逃　賓士爸寶男「罪刑重大還滅證」法官准押

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗袁姓男子酒駕撞死一名77歲婦人後肇事逃逸，事後火燒車、拆車牌湮滅證據。案經檢警問訊，認袁男酒駕致死、肇事逃逸罪嫌重大，且有逃亡及湮滅證據的事實，向苗栗地方法院聲押，晚間8時許，法官已裁定羈押獲准。

▲▼檢察官認袁男酒駕致死、肇事逃逸罪嫌重大，且有逃亡及湮滅證據的事實，聲請羈押，晚間法官已裁定准押。（圖／記者黃孟珍翻攝）

袁男於事發1小時候在父親的陪同下抵達警局，當時他酒意未消，整個人還呈現恍神狀態，唯堅持沒有開車，辯稱車子被偷了，直到警方拿出監視器畫面、KTV盤查畫面、火燒車檢驗報告，袁男才終於坦承酒駕肇逃又火燒車。

26歲的現役軍人在出事後不只逃避責任企圖湮滅證據，就連到警局都要父親陪同，寵兒的舉動也讓外界大呼袁男是「爸寶」。

由於袁男身分為陸軍步兵士官，隨後，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部也回應，所轄袁姓士官於19日休假期間，駕車行經苗栗市區，不慎撞擊劉姓婦人後逃逸，經警方酒測超標。

教準部對此不幸憾事至感痛心，後續除配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則，重懲撤職；另持恆納入軍、法紀教育宣教重點，確維軍譽。

檢察官訊後認袁男酒駕致死、肇事逃逸罪嫌重大，且有逃亡及湮滅證據的事實，因此向法官聲請羈押，晚間8時許，法官已裁定聲押獲准。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



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