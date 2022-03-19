快訊／高雄男衝火鍋店朝他「近距離轟2槍」　開槍原因曝

記者吳奕靖、吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市驚傳槍響！新興區六合一路知名連鎖火鍋店內，一名黃姓男顧客遭受槍傷，目前這名男子中彈正在醫院救治，警察局長黃明昭也前往了解，初步調查，這起案件車行買賣糾紛有關。

一名男子19日晚間9點多闖進六合一路一家知名火鍋店，朝著害的37歲黃姓男子近距離開槍，黃男的右手臂、右胸2處中彈，意識一度昏迷被送往醫院急救，目前沒有生命危險。開槍男子行兇之後，逃離現場。

▲高雄知名火鍋店傳槍響，1男中槍送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警察局長黃明昭趕往了解，並向市民道歉。（圖／記者吳世龍翻攝）

黃明昭也在第一時間前往火鍋店了解，他針對犯嫌在公眾場所開槍，公開譴責暴力。初步調查，這起傷害案件與車行買賣糾紛有關，目前警方已知犯嫌身分。

黃明昭表示，警方會很快將開槍男子查緝到案，「高雄市絕不允許槍擊暴力發生，在用餐時受到驚嚇，對市民來說真的很抱歉」。

▲犯嫌衝進火鍋店內，近距離朝黃姓男子開2槍。（圖／記者吳世龍翻攝）

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