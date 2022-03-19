天母「德東飆車王」自稱網購負責人　掛5168車牌一路蛇行：我沒超速

圖文／鏡週刊

台北市39歲的簡姓男子，昨（18日）晚7點多，高速駕車行經士林區士東路與跟芝玉路二段口，撞飛正在過馬路的2名女高中生及66歲阿嬤，因撞擊力道太過猛烈，造成阿嬤當場沒有失命跡象，2名女學生腿被撞斷。被逮後，簡稱「自己只是要回家，不知道會撞到人」。今天（19日）中午警方依過失致死罪將他移送偵辦。

受到關注的是，天母地區居民跟警方指控，簡男場常在天母地區高速飆車，完全不理會經過的行人與車輛，常造成險象環生，是飆車慣犯，他們叫他「德東飆車王」。

死者阿嬤及受傷女學生的親友，也在天母社群網站述說痛失家人和擔憂妹妹傷勢的哀痛，引起網友群起憤怒斥「謀害殺人」、「一定要重懲」及「不能放過他」。

▲簡男高速駕車還在路上蛇行。（翻攝畫面）



警方調查，簡昨晚駕駛掛有「5168」車牌的黑色轎車高速行駛天母士東、芝玉路口，從簡的行車記錄器可以看到，簡高速飆速在天母街頭，任意變換車道，急速而過的引擎聲轟隆響，並不是像簡說的車速不快。不過，他的酒精檢測值為0。

警方指出，肇事男子簡祥宇自稱是一家網路購物公司負責人，並表示，昨晚駕車返家途中，當時車速不快，是為了要閃避其他車輛，又突然發現有行人經過，等他發現要煞車時，已經來不及了。士林分局中午依過失致死罪將簡移送士林地檢署偵辦。



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